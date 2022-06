La baleine Solana déplace 25 millions de dollars de dette USDC de Solend vers les marchés de la mangue | Cryptomonnaie

La baleine Solana (SOL) qui a fait l’objet d’une prise de contrôle potentielle par un récent vote sur la gouvernance de Solend a pris contact avec le protocole de prêt et a transféré une dette de 25 millions de dollars en USD Coin (USDC) à Mango Markets.

Dans un tweet, Solend a partagé que la baleine avait donné suite à la suggestion de l’équipe de déplacer sa position à travers divers protocoles de prêt. La loi réduit l’utilisation de l’USDC au sein de Solend, permettant à ses utilisateurs de retirer à nouveau leurs actifs.

Bien que cette décision semble être une solution de fortune à un problème de liquidation plus important, l’équipe Solend a souligné qu’elle travaillait avec la baleine et l’équipe Mango pour créer une solution à plus long terme au problème sous-jacent.

En dehors de cela, le protocole de prêt a également adopté un autre vote de gouvernance qui réduira considérablement la limite d’emprunt du compte qui est actuellement de 120 millions de dollars à 50 millions de dollars. Les dettes au-dessus de la nouvelle limite fixée feront l’objet d’une liquidation quelle que soit leur valeur de garantie.

Le protocole a également réduit le montant pouvant être liquidé en une seule transaction en abaissant son facteur de clôture de liquidation maximum à 1 %. Il a également abaissé la pénalité de liquidation de Solana de 5% à 2%. Les deux réductions sont temporaires et peuvent changer une fois que la situation des baleines aura été réglée.

Le 19 juin, la plateforme de prêt Solend a reçu des critiques pour son vote de gouvernance SLND1 qui vise à reprendre le portefeuille de la baleine pour atténuer les risques. Le vote s’est terminé avec un taux d’approbation de 97 %. Cependant, il a reçu de nombreuses critiques car cette décision va à l’encontre des principes de décentralisation.

En raison des réactions négatives causées par la décision initiale, la plateforme de prêt a décidé de tenir un deuxième vote de gouvernance pour invalider SLND1. La deuxième proposition a été approuvée, recueillant 1 480 264 voix en faveur du non-respect du plan de prise de contrôle du portefeuille.