Bitcoin glisse à près de 20 000 dollars, Citi voit 50% de chances de récession | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a glissé sous le niveau de 20 000 $ aux heures asiatiques mercredi alors qu’un bref rallye de soulagement semblait s’inverser au milieu des craintes de récession sur les marchés boursiers plus larges.

Les prix ont chuté d’un peu plus de 19 900 $ au moment de la publication, entraînant une perte de 4 % pour les commerçants au cours des dernières 24 heures et s’ajoutant à une baisse de 7 % au cours de la semaine dernière. La baisse est intervenue alors que les analystes de Morgan Stanley (MS) et de Goldman Sachs (GS) ont averti mardi que « les risques de récession n’étaient » pas entièrement pris en compte « .

« Le marché baissier ne sera pas terminé tant que la récession n’arrivera pas ou que le risque d’une récession ne sera pas éteint », a déclaré Morgan Stanley dans sa note. Pendant ce temps, les analystes de Goldman ont déclaré que les négociants en actions évaluaient une légère récession, « les laissant exposés à une nouvelle détérioration des attentes ».

Bitcoin a annulé les gains d’un rallye de secours observé depuis le début de cette semaine. (TradingView)

Par ailleurs, Citibank (C) a fixé la probabilité que l’économie mondiale connaisse une récession dans un proche avenir à près de 50 % alors que les banques centrales « resserrent leur politique monétaire et que la demande de biens s’affaiblit ».

Les observateurs du marché de la cryptomonnaie affirment qu’une reprise à long terme des prix du bitcoin n’aurait lieu que lorsque le sentiment mondial changerait de position et montrerait des signes d’expansion.

Les chocs d’approvisionnement pour les produits de première nécessité pourraient faire grimper les prix et éventuellement provoquer un ralentissement économique, ont déclaré les économistes de Citi. L’équipe voit désormais l’économie mondiale croître de 3 % cette année et de 2,8 % en 2023, selon Bloomberg.

Depuis l’ouverture de mercredi, l’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 2,29 %, le Shanghai Composite de 1,20 % et le Sensex de l’Inde de 1,29 %. En Europe, le DAX allemand a plongé de 2,9%, tandis que l’indice boursier Stoxx 600 a chuté de 1,56%.

Les contrats à terme avant commercialisation sur les actions américaines ont chuté dans la matinée européenne. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont chuté de 1,70 %, tandis que le S&P500 a perdu 1,56 %. Les contrats à terme sur le pétrole brut (West Texas Intermediate) ont chuté de 5 %.

Le bitcoin a suivi de près les marchés plus larges au cours des derniers mois, ce qui signifie qu’une nouvelle baisse des marchés plus larges pourrait voir le bitcoin chuter davantage au cours des prochaines semaines, alors que les banques traditionnelles sonnent l’alarme sur l’état de l’économie mondiale dans son ensemble.

« Il est insensé de renoncer au contexte macro plus large dans lequel la crypto et la finance opèrent », a déclaré Andrey Diyakono, directeur commercial de Choise, dans un message Telegram plus tôt cette semaine.

« Indicateurs du marché des matières premières et [European Union] L’effondrement du marché obligataire énonce des prédictions inquiétantes pour l’économie mondiale.

Diyakono a ajouté que les problèmes récents rencontrés chez le prêteur de crypto Celsius et le fonds de premier plan Three Arrows Capital ont ajouté à « l’incertitude de l’industrie de la crypto », et que le marché n’a pas encore « touché le fond ».