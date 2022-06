Le «volume réel» de l’USDC renverse Tether sur Ethereum alors que l’offre totale atteint 55,9 milliards | Cryptomonnaie

USD Coin tente de remporter le titre de meilleur stablecoin en crypto après que son « volume réel » quotidien sur le réseau Ethereum ait doublé celui de l’USDT de Tether mardi.

Selon l’outil de données de marché cryptomonnaie Messari, l’USDC de Circle a affiché 1,1 milliard de dollars en volume réel quotidien sur le réseau Ethereum le 21 juin, soit le double du volume réel de l’USDT de 579 millions de dollars.

La métrique de volume réel de Messari est calculée en compilant les données uniquement à partir d’échanges qui, selon elle, ont des « volumes de trading de crypto significatifs et légitimes » et diffère donc de la métrique de « volume total » plus courante.

Les échanges inclus dans la mesure du volume réel de Messari incluent Binance, Bitfinex, Bitflyer, Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, itBit, Kraken, Poloniex et ceux suivis sur OnChainFX.

Volume réel sur 24 heures pour USDT sur Ethereum. Messari

L’offre de l’USDC gagne du terrain

L’offre en circulation de Tether a continué de baisser depuis son sommet historique du 11 mai, chutant de près de 20 %, passant de 83,1 milliards de pièces en circulation à un creux de huit mois de 67,9 milliards au moment de la rédaction.

L’USDC en revanche a vu son offre augmenter de 13% depuis le 11 mai à 55,9 milliards. Si les tendances se poursuivent, cela pourrait signifier la fin de la domination de Tether dans l’espace stablecoin.

L’effondrement de la blockchain de couche 1 Terra et la possible contagion de la chute de la plate-forme de prêt de crypto Celsius ont semé le doute parmi les investisseurs, aggravé par un krach boursier ces dernières semaines. Les rachats dans Tether ont considérablement augmenté par la suite, entraînant une baisse de l’offre.

Tether a tenté de renforcer la confiance dans son stablecoin – notamment en déclarant le 13 juin que les calamités en cours sur le marché de la cryptomonnaie impliquant Terra et Celsius n’auront aucun impact sur ses réserves. Malgré cela, les investisseurs semblent migrer vers l’USDC.

L’offre de l’USDC rattrape l’USDT. CoinGecko

La métrique de volume réel de Messari ne raconte pas toute l’histoire bien sûr. Dans toutes les chaînes de blocs et tous les échanges, CoinGecko montre que le volume quotidien de l’USDT est toujours en tête des classements à 44 milliards de dollars par rapport aux 5 milliards de dollars de l’USDC.

Cependant, on ne sait pas quelle part du volume est due au fait que l’USDT est utilisé dans le commerce de lavage pour gonfler les chiffres des pièces ou des échanges, c’est pourquoi la métrique de volume réel imparfait a été développée.

Dans un effort pour lutter contre les rachats en cours et les doutes sur la composition de ses réserves, le CTO de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré à Euromoney le 15 juin que son cabinet prévoyait d’obtenir un audit en bonne et due forme d’un des 12 meilleurs cabinets d’audit. Alors qu’il aimerait que l’une des quatre principales entreprises effectue l’audit, Ardoino a déclaré: « Les quatre grands sont un peu plus prudents quant à la fourniture d’une combinaison complète lorsque les règles ne sont pas claires », autour des stablecoins.