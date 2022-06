Les crypto-monnaies attirent les investisseurs, mais ça passera | Cryptomonnaie

Le bitcoin est passé de 20,5 000 $ à 21,6 000 $ au cours de la journée de mardi, mais s’est ensuite inversé pour décliner et est revenu mercredi matin. Ether a profondément corrigé, perdant 4,4% au cours des dernières 24 heures. Les dix principaux altcoins ont montré une dynamique mixte, allant d’une baisse de 6,5 % (Solana) à un gain de 3,6 % (Dogecoin).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a diminué de 1,9 % à 900 milliards de dollars. L’indice de domination de Bitcoin a chuté de 0,2 point à 43,5 %. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est en hausse de 2 points à 11 mercredi et reste dans un état de « peur extrême ».

Après une forte baisse la semaine dernière et un recul des extrêmes dimanche, le BTCUSD n’a pas réussi à gagner du terrain auprès des acheteurs et est resté ancré au niveau rond de 20 000 $.

La récente chute de Bitcoin en dessous de 20 000 dollars a déclenché une nouvelle vague de désendettement et de liquidations qui a affecté les mineurs et les investisseurs à long terme, affirme Glassnode.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a critiqué le modèle populaire Stock-to-Flow pour prédire les taux de change du bitcoin, affirmant qu’il est faux et ne donne aux gens qu’une confiance injustifiée dans la prédétermination des mouvements des taux de change.

Les investisseurs achètent du Bitcoin malgré la baisse du marché. Selon CoinShares, les fonds cryptomonnaies ont enregistré des sorties de capitaux de 39 millions de dollars la semaine dernière, tandis qu’il y a eu des entrées de 28 millions de dollars dans BTC.

Les investisseurs ont, selon nous, une fausse confiance en leurs atouts. Il est communément admis dans les médias que les investisseurs particuliers ont été les premiers à racheter le fond de 2020 et qu’ils ont réussi à battre les fonds en 2021 en utilisant le forum r/wallstreetbets.

Mais ensuite, la Fed et de nombreuses autres banques centrales, ainsi que les gouvernements, se sont trouvés du côté des acheteurs, menant un assouplissement politique sans précédent et distribuant des mesures de relance monétaire. Maintenant, ils font le contraire : annuler les programmes de soutien et augmenter les taux au rythme le plus élevé depuis des décennies.

Les acheteurs de détail risquent d’être pris à nager à contre-courant, ce qui n’est guère une stratégie efficace. L’histoire suggère que les passionnés risquent de s’essouffler bientôt, de se retrouver avec des actifs dépréciés et de perdre confiance pendant des années dans le fait que les marchés des actions ou des crypto-monnaies sont un endroit valable pour leur argent.