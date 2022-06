WeChat en Chine interdit les comptes liés à la cryptomonnaie et au NFT | Cryptomonnaie

La politique couvre également le commerce NFT secondaire, car la société note que « les comptes qui fournissent des services ou du contenu liés à la transaction secondaire des collections numériques doivent également être traités ».

La principale plate-forme de médias sociaux en Chine, WeChat, a mis à jour ses politiques pour interdire les comptes qui donnent accès à des services liés à la cryptomonnaie ou au NFT.

En vertu des nouvelles directives, les comptes impliqués dans l’émission, la négociation et le financement de crypto et de NFT seront soit restreints, soit interdits et relèveront de la catégorie «activité illégale».

La politique couvre également le commerce NFT secondaire, la société notant que « les comptes qui fournissent des services ou du contenu liés à la transaction secondaire de collections numériques seront également traités conformément à cet article ».

Cette décision a été soulignée par le journaliste de cryptomonnaie basé à Hong Kong Wu Blockchain (Colin Wu) le 20 juin, alors qu’il soulignait l’importance de l’action étant donné que WeChat compte plus de 1,1 milliard d’utilisateurs quotidiens en Chine.

WeChat, avec plus de 1,1 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens en Chine, a mis à jour ses règles : les comptes publics WeChat impliqués dans l’émission, le commerce et le financement de crypto et de NFT seront limités ou interdits. https://t.co/0I9oMrvFTp pic.twitter.com/mzclYjFZNg – Chaîne de blocs Wu (@WuBlockchain) 20 juin 2022

En termes de sanctions, la nouvelle politique stipule qu ‘«une fois que de telles violations sont découvertes, la plateforme publique WeChat ordonnera, en fonction de la gravité des violations, aux comptes officiels en infraction de rectifier dans un délai et de restreindre certaines fonctions du compte jusqu’à ce que le compte permanent est banni.

Le gouvernement chinois a mis en place une interdiction progressive du secteur local de la cryptomonnaie entre mai et septembre de l’année dernière. Cependant, étant donné le moment de la dernière mise à jour de la politique sur WeChat, cela pourrait suggérer que la plate-forme a laissé certaines activités cryptomonnaies passer inaperçues depuis lors.

De plus, il existe toujours une zone grise réglementaire dans le pays concernant les NFT, car les actifs peuvent être achetés en fiat. Pourtant, les entreprises et les plateformes interdisent généralement le commerce secondaire pour éviter les problèmes de conformité potentiels liés à la financiarisation de la technologie.

En général, les responsables ont désapprouvé les NFT, la China Banking Association, la China Internet Finance Association et la Securities Association of China ont publié une déclaration conjointe en avril avertissant le public des «risques cachés» liés à l’investissement dans les actifs.

Des plates-formes populaires telles que WeChat et WhaleTalk, propriété du groupe Ant, se sont éloignées de la technologie depuis mars après qu’elles auraient toutes deux commencé à supprimer ou à restreindre les plates-formes NFT de leurs réseaux en raison d’un manque de clarté réglementaire et de la crainte d’une répression de Pékin.

Malgré cela, un rapport des médias locaux du 16 juin a mis en évidence des données montrant que le nombre de plateformes numériques de collection en Chine est passé à plus de 500, une augmentation de 5 fois depuis février 2022.