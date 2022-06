C’est là que la récupération des prix de LUNA 2.0 atterrira | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA a fait preuve de retenue et est resté au-dessus de 1,69 $ alors même que BTC s’effondrait en dessous de 18 000 $.

Le rebond en cours devrait se poursuivre jusqu’à ce que le niveau de 3,50 $ soit atteint.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous du niveau de support de 1,69 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de LUNA se négocie en dessous de la fourchette la plus large depuis son effondrement le 8 juin. Cependant, la récente poussée de l’élan haussier pourrait pousser Terra à retester ledit niveau.

Le prix de LUNA reste stable

Le prix de LUNA a établi une fourchette, allant de 3,50 $ à 10,20 $, car il a augmenté de 190 % en moins de quatre heures. Cette accélération massive est l’endroit où Terra est resté pendant les 11 jours suivants. Le 8 juin, la pression vendeuse a entraîné une panne.

La conséquence est un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 3,50 $, ce qui a conduit à un crash de 46 % qui a failli tester à nouveau le niveau de retracement de -27 % à 1,69 $. Depuis lors, le prix de LUNA n’a pas réussi à se redresser au-dessus de l’obstacle de 3,50 $.

La récente étiquette de la barrière de 1,69 $ a fait grimper le prix de LUNA de 32 % à l’endroit où il se négocie actuellement – 2,07 $. Si cet élan se poursuit, il y a de fortes chances que l’altcoin LUNA 2.0 atteigne le blocus de 3,50 $.

Au total, cette montée à 3,50 $ constituerait une ascension de 72% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le prix LUNA. Cependant, un chandelier de quatre heures près de ladite barrière brossera un tableau encore plus haussier et ouvrira la voie à 4,98 $.

Graphique LUNA/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de LUNA, un pic de pression de vente qui produit un chandelier de quatre heures près de 1,69 $ créera un creux plus bas. Cette évolution invalidera la thèse haussière et permettra aux baissiers de prendre le contrôle.

Dans un tel cas, le prix de LUNA pourrait s’effondrer au niveau psychologique de 1 $ et, dans un cas très baissier, retester le prix d’inscription à 0,5 $.