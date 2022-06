Elliott Wave View: le rallye d’Ethereum est probablement correctif [Video] | Cryptomonnaie

La vue à court terme d’Elliott Wave dans Ethereum (ETH/USD) suggère que la baisse depuis le sommet du 28 mars 2022 se déroule sous la forme d’une structure en zigzag d’Elliott Wave. En baisse par rapport au plus haut du 28 mars 2022, la vague ((A)) s’est terminée à 1700 et la vague ((B)) s’est terminée à 1918,17. La vague ((C)) inférieure est actuellement en cours, comme le montre le graphique ci-dessous. La subdivision interne de l’onde ((C)) se déroule sous la forme d’une structure d’impulsion à 5 ondes. En baisse par rapport à la vague ((B)), la vague 1 s’est terminée à 1725,21 et le rallye de la vague 2 s’est terminé à 1874,03. La crypto-monnaie s’étend ensuite à nouveau à la baisse dans la vague 3 vers 1013, et le rallye dans la vague 4 s’est terminé à 1255,55. La vague 5 de la dernière étape inférieure s’est terminée à 880, ce qui a complété la vague (1).

Le rallye de la vague (2) est maintenant en cours sous la forme d’une structure en zigzag pour corriger le cycle du plus haut du 6 juin avant que la baisse ne reprenne. En hausse de la vague (1), la vague A s’est terminée à 1169,50. Attendez-vous à ce qu’Ethereum recule dans la vague B puis se rallie à nouveau dans la vague C avant de terminer la vague (2) et tourne plus bas. À court terme, dans la mesure où le pic du pivot du 6 juin à 1918,75 reste intact, attendez-vous à ce que le rallye échoue à 3, 7 ou 11 swings pour une nouvelle baisse. L’objectif potentiel inférieur est de 100 % à 123,6 % d’extension de Fibonacci à partir du sommet de novembre 2021, qui se situe dans la zone 233 – 872.

Graphique Ethereum 2 heures Elliott Wave

Vidéo sur la vague d’Elliott ETH/USD