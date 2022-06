First Mover Asia : Une alternative chinoise aux stablecoins basés sur le dollar ? BTC reste au-dessus de 20 000 $ | Cryptomonnaie

Le jeton est une version de la monnaie chinoise conçue pour une utilisation offshore ; d’autres cryptos sont mélangés dans le commerce léger.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin détient plus de 20 000 $ ; d’autres cryptos sont mélangés.

Insights: Le jeton CNH de la Chine semble prometteur comme alternative aux stablecoins basés sur le dollar, mais les défis pour étendre son utilisation sont énormes.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 415 $ + 0,4 %

Éther (ETH) : 1 104 $ -2,2 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS À pois POINT +4,7% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +4,6% L’informatique avalanche AVAX +4,1% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Terre LUNA −5,1 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF −1,5 % Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM −1,1 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin détient plus de 20 000 $; D’autres cryptos sont mélangés

Malgré quelques baisses du lundi midi, le bitcoin s’est obstinément accroché au perchoir au-dessus de 20 000 $ qu’il a repris pendant le week-end.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 400 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures. Le bitcoin avait bondi dimanche après une pause dans le flot continu de mauvaises nouvelles économiques, géopolitiques et industrielles qui a tourmenté tous les actifs numériques, bien que les marchés restent instables.

« Bitcoin est toujours fouetté par des vents d’inquiétude alors que les investisseurs fuient le monde de la cryptomonnaie dans leur course loin des actifs risqués », a écrit Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés pour la société de services financiers Hargreaves Lansdown.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a baissé d’environ 2 %, changeant de mains juste au-dessus de la position de 1 100 $ qu’elle a récupérée dimanche soir. D’autres altcoins majeurs ont été mélangés avec FTT en hausse de plus de 9% à un moment donné, mais XLM et XRP légèrement en baisse. DOGE a augmenté plus tôt dans la journée après que le fondateur de Tesla, Elon Musk, a tweeté qu’il « continuerait à soutenir Dogecoin », mais était dans le rouge l’après-midi.

Les marchés boursiers étaient fermés et le trading de crypto était léger alors que les États-Unis célébraient les vacances du 19 juin. Les principaux indices boursiers ailleurs étaient mélangés avec le Nikkei japonais en baisse de quelques fractions de point de pourcentage, mais le Hang Seng de Hong Kong a légèrement augmenté après que la Chine a laissé ses taux de prêt à un et cinq ans intacts. Le Stoxx 600 européen a augmenté de 0,9 %, malgré un rapport selon lequel les prix à la production allemands ont augmenté de 33 % le mois dernier.

Les investisseurs restent préoccupés par l’inflation, les troubles géopolitiques et la perspective d’une récession mondiale. Le pétrole brut Brent, une mesure des marchés de l’énergie dont le prix a fortement augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, se négocie à 114 dollars le baril, en hausse de plus de 46 % depuis le début de l’année.

Cryptos a reçu une bonne nouvelle lorsque le PDG de l’échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong, Hoo.com, a tweeté tôt lundi que sa société ouvrirait des retraits pour certains jetons après avoir annoncé dimanche dans un article de blog qu’elle retarderait les retraits de 24 à 72. heures. L’ambiance à propos de la cryptomonnaie était toujours optimiste.

« La mentalité HODLer est vraiment mise à l’épreuve et ceux qui n’ont pas encore renfloué peuvent être aussi tentés qu’ils ne l’ont jamais été », a écrit Craig Erlam, analyste principal du marché pour le courtier en devises Oanda, dans un e-mail.

Hargreaves Lansdown’s Streeter a noté que bien que les cryptos aient souffert d’une « extrême volatilité dans le passé, il semble que ce déclin ne soit pas inversé de sitôt et qu’un hiver crypto pourrait s’installer ».

Marchés

(Fermeture du vendredi 17 juin)

S&P 500 : 3 674 + 0,2 %

DJIA : 29 888 -0,1 %

Nasdaq : 10 798 +1,4%

Or : 1 838 $ 0 % (lundi 20 juin)

Connaissances

Les défis de l’expansion de l’utilisation de la monnaie CNH sont formidables

La meilleure chose pour la domination du dollar américain a été l’émergence de la crypto, en particulier des pièces stables. Le secteur des pièces stables de 156 milliards de dollars est presque entièrement libellé en dollars. Alors que les pièces stables deviennent un instrument du commerce international, tout cela n’a fait que renforcer l’hégémonie du dollar sur une nouvelle partie de l’économie mondiale.

Pékin est perpétuellement agacé par la domination du dollar sur l’économie mondiale, car cela signifie que les règles américaines règnent en maître. Un épisode récent avec Huawei, des exportations vers l’Iran et un prêt libellé en dollars me viennent à l’esprit.

Mais peut-on trouver une solution dans un stablecoin basé sur le CNH, une version de la monnaie chinoise conçue exclusivement pour un usage offshore ? Bien que théoriquement intrigant, élargir l’utilisation du CNH serait difficile.

Contrôles de capitaux et pièces stables

Compte tenu des contrôles de capitaux du pays chinois, où seulement 50 000 dollars en devises étrangères peuvent être achetés par entité, il existe une demande de tether (USDT) et d’USDC de la part de quiconque doit envoyer une quantité importante de capitaux à l’extérieur du pays.

Malgré la difficulté que les contrôles de capitaux créent pour les affaires internationales en Chine, il reste un pilier de la politique budgétaire de la Banque populaire de Chine (PBoC) en raison de la stabilité qu’il crée pour le yuan. Une devise qui n’est pas librement convertible est plus stable parce qu’elle n’est pas exposée aux mêmes forces du marché que les devises librement convertibles comme le dollar américain, l’euro, le dollar canadien ou le yen japonais.

Mais cela signifie que malgré le statut de la Chine en tant que deuxième économie mondiale, et sans doute la plus importante, la part mondiale du yuan n’est pas proportionnelle à ce statut. Étant donné qu’il ne peut pas être utilisé à l’étranger, le yuan ne représente qu’environ 2 % des paiements mondiaux.

Dans le même temps, Pékin voulait un moyen d’accéder aux capitaux étrangers tout en maintenant le contrôle des capitaux sur le yuan. Ainsi, en 2010, elle a lancé le CNH, une version « offshore » du yuan chinois initialement proposée à Hong Kong puis à Singapour et au Luxembourg, pour diriger le marché obligataire « Dim Sum » – des obligations libellées en yuan émises par des entreprises chinoises nationales qui sont conçues pour exister en dehors des contrôles de capitaux chinois afin d’attirer les capitaux internationaux.

Rappelez-vous que le CNH n’est pas une vraie monnaie ; il n’y a pas vraiment d’utilité en dehors de l’achat et de la négociation d’obligations « dim sum ».

Faire un stablecoin à partir de cette monnaie, comme le propose la pièce CNH, va être difficile. L’ensemble de la capitalisation boursière du marché des obligations dim sum, le principal cas d’utilisation du CNH, a une capitalisation boursière d’un peu plus de 80 milliards, soit à peu près la même taille que l’USDT à son apogée.

En fin de compte, il se peut qu’il n’y ait pas assez de CNH émis pour créer un stablecoin qui soit un challenger sérieux. Ce n’est pas un problème propre au CNH, car les tentatives de création d’un stablecoin à partir du dollar de Singapour se sont également heurtées au mur de l’offre.

Événements importants

