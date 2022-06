Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Bitcoin et plus – American Wrap 20 juin | Cryptomonnaie

Bitcoin a peut-être touché le fond, mais le prix d’Ethereum suggère le contraire pour ces raisons

Le prix Ethereum se situe au milieu de deux scénarios complexes qui donneront un niveau d’imprévisibilité pour le jeton du futur contrat intelligent. Les acteurs institutionnels ont scalpé Ethereum avec des positions de plusieurs millions de dollars. La société de capital-risque Three Arrows Capital a fait basculer une position Ethereum de 33 millions de dollars au cours du 3e week-end de juin. L’entreprise a pu capitaliser sur un déséquilibre d’arbitrage car la valeur de marché entre Ethereum est tombée en dessous de l’Ethereum jalonné sur le pool de liquidité de Curve DAO.

Trois cryptos volatiles à garder sur votre liste de surveillance

Une brève analyse technique et en chaîne sur quelques cryptos. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où pourraient aller ensuite certains des cryptos les plus en vogue du marché. S’il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Twitter @FXScrypto et rejoignez notre chaîne Telegram.

Ces indicateurs techniques suggèrent que le prix du Bitcoin est proche d’un creux du marché

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix du Bitcoin. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où BTC pourrait se diriger ensuite. S’il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Twitter @FXScrypto et rejoignez notre chaîne Telegram.