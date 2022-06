Pourquoi personne ne parle du VPOC à 0,59 $ lorsqu’il est question du prix LUNA de Terra ? | Cryptomonnaie

Le prix LUNA de Terra a connu une action de prix banale depuis la relance du 31 mai.

Un point de contrôle de valeur indique 0,59 $ comme cible potentielle baissière.

L’invalidation du modèle de continuation baissier est une brèche et clôture au-dessus de 2,70 $.

Le prix LUNA de Terra a un indicateur de fourchette fixe faisant allusion à un objectif de 0,59 $, ce qui pourrait être la raison pour laquelle les traders n’ont pas encore publié leurs shorts.

Le prix LUNA de Terra signale des inquiétudes

Le prix LUNA de Terra flotte sur l’espoir et l’espoir seul. Écrire une thèse baissière pour une communauté d’investisseurs, de développeurs et de fans dévoués n’est jamais agréable. Surtout quand la communauté a déjà enduré une perte aussi dévastatrice et émotionnelle. Terra Luna a connu la plus grande vente de crypto en 2022 alors que le prix de LUNA est passé d’un niveau record de 119,50 $ à 0,0001 $ en moins d’une semaine. Les gains ont été effacés à tous les niveaux, des millions d’investisseurs ont perdu l’épargne de toute une vie et certains malheureux ont même perdu la vie en même temps.

Le prix de Terra LUNA se négocie actuellement à 2,05 $ mais ne présente toujours pas suffisamment d’informations haussières pour appeler un creux. L’indicateur de profil à plage fixe couramment utilisé sur les graphiques intra-horaires montre que les transactions les plus importantes exécutées se situaient dans la zone de 0,59 $. L’indicateur fait référence à la zone d’ordre la plus importante en tant que point de contrôle de la valeur. Les traders utilisent généralement le VPOC comme prix cible à viser dans les scénarios haussiers et baissiers.

Graphique LUNA/USDT sur 8 heures

Les investisseurs se demandent pourquoi le prix de Terra LUNA n’a pas été en mesure de produire des représailles dans les zones de résistance précédentes. Le VPOC peut être la réponse subtile, car les traders institutionnels peuvent garder leurs shorts en place jusqu’à ce qu’un nouveau test classique du niveau des prix se produise.

Pour les traders, l’invalidation des perspectives baissières pourrait être une rupture au-dessus de 2,70 $. Si 2,70 $ sont dépassés, les haussiers pourraient potentiellement remonter à 3,27 $, ce qui entraînerait une augmentation de 50 % par rapport au prix actuel de Terra LUNA.