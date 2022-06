Pourquoi il est peut-être temps d’aller loin sur le prix ApeCoin | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin porte des fruits à portée de main.

Le prix APE se négocie toujours dans un environnement compatissant.

Seuls les commerçants très disciplinés gagneront de l’argent grâce à ce commerce et traverseront ces temps difficiles.

L’action sur les prix d’ApeCoin (APE) pourrait porter des fruits à portée de main avec environ 16% de gains en cours alors que le prix de l’APE revient à 4,889 $. Cela survient alors que la réplique de la correction Bitcoin déclenche de larges achats dans le cryptoverse ce matin. Les traders doivent cependant être prudents, car les conditions actuelles du marché ne fournissent pas un contexte favorable à l’achat en baisse.

Le prix APE porte des fruits à portée de main

Le prix d’ApeCoin offre de beaux gains aux traders qui agissent avec discipline une fois que les objectifs de profit à la hausse ont été atteints. Le prix APE pourrait faire des gains de 16% alors qu’un retour à la hausse suscite un large intérêt d’achat pour les crypto-monnaies ce lundi, alors que les investisseurs sautent sur les prix bas. Bien que cela semble lucratif et qu’il s’agisse d’une opportunité unique, les risques découlant de la dynamique actuelle des marchés mondiaux axés sur l’inflation et les inquiétudes liées à la récession doivent encore être résolus.

Le prix APE conserve donc un potentiel de hausse limité. Les traders doivent garder à l’esprit l’endroit où la ligne de tendance descendante rouge et le niveau pivot historique à 4,89 $ se rapprochent et se croisent à la hausse, car ce sera un niveau de résistance clé à surveiller. Ajoutez à cela que la force du dollar diminue un peu et qu’il y a de la place pour un rallye vers le niveau susmentionné, réservant des gains de 16% avant un rejet ferme qui pourrait repousser l’action des prix vers 2,00 $.

Graphique journalier APE/USD

Le risque à la baisse vient du fait que les marchés entrent en crise à tout moment, alors que plusieurs points de données économiques clés sont publiés cette semaine. Si le sentiment pessimiste actuel est réaffirmé dans ces chiffres économiques et que les malheurs de la récession éclatent à nouveau, les gains actuels pourraient facilement être échangés contre des pertes plus importantes et de nouveaux creux. Le prix APE pourrait alors tomber en dessous de 2,00 $ et toucher le fond au niveau du pivot mensuel S1 à environ 1,07 $.