Dogecoin voit une bosse le week-end après les tweets de Musk, les volumes de synthetix atteignent 200 millions de dollars | Cryptomonnaie

Les jetons natifs de memecoin Dogecoin (DOGE) et Synthetix (SNX) ont connu des échanges volatils au cours du week-end alors même que le marché plus large de la cryptomonnaie a chuté, puis a organisé une brève reprise lundi.

DOGE est passé de 5 cents à plus de 5,8 cents dimanche matin alors que l’entrepreneur technologique Elon Musk a tweeté qu’il « continuerait à soutenir Dogecoin ». Musk a ajouté qu’il achetait DOGE en réponse à une réponse.

Le DOGE a atteint 6,3 cents aux premières heures de l’Asie lundi. Il est depuis tombé à 5,7 cents au moment de la rédaction, les traders prenant des bénéfices sur leurs positions.

DOGE a atteint jusqu’à 6,5 cents avant de se vendre aux heures asiatiques. (TradingView)

La société de voitures électriques de Musk, Tesla, accepte DOGE comme paiement sur son magasin de marchandises, et Musk a précédemment déclaré qu’il « travaillait avec les développeurs de Dogecoin » pour améliorer son efficacité.

Ailleurs, les jetons SNX de Synthetix ont augmenté d’environ 85 % au cours des dernières 24 heures au milieu de catalyseurs fondamentaux. La plate-forme d’échange et d’actifs synthétiques basée sur Ethereum a été l’une des premières applications de finance décentralisée (DeFi).

Synthetix a enregistré des volumes de transactions de plus de 200 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, alors que son produit « swaps atomiques » a gagné du terrain auprès des traders, selon les analystes. Les échanges atomiques font référence à un échange de crypto-monnaies à partir de chaînes de blocs distinctes.

Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux volumes de transactions quotidiens moyens compris entre 500 000 $ et 3 millions de dollars en mai.

Les swaps atomiques sur Synthetix utilisent les prix en direct d’Uniswap et Chainlink pour garantir une exécution précise aux traders.

Les données montrent que l’éther synthétique (SETH) et le dollar synthétique (SUSD) étaient la paire de négociation la plus active avec 135 millions de dollars de volumes de négociation au cours des dernières 24 heures. Ether est passé du niveau de 940 $ à plus de 1 100 $ au cours de la même période.

Pendant ce temps, le suivi des contrats à terme DOGE et SNX a accumulé 11 millions de dollars de pertes cumulées en raison de la volatilité, selon les données de CoinGlass. Les chiffres étaient plus élevés que d’habitude pour les deux jetons.