Comment le prix ADA réagira-t-il au retard du hard fork Vasil de Cardano? | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se consolide autour du niveau de support de 0,470 $ après un début de semaine baissier.

Une reprise au-dessus de l’ouverture hebdomadaire à 0,484 $ pourrait voir l’ADA rebondir à 0,550 $ et 0,628 $ selon l’élan.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous du niveau de support de 0,380 $ entraînera de nouvelles pertes pour ADA.

Le prix de Cardano oscille au-dessus d’un niveau de support stable mais intermédiaire depuis le 13 mai. Ce resserrement de la fourchette suggère qu’une cassure est imminente. Alors que les techniques restent limitées, il semble y avoir des tensions autour de la fourche dure Vasil et des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être retardée.

Rumeurs de retard de fourche dure Vasil

Des rapports récents d’initiés ont déclaré que le hard fork Vasil très attendu de Cardano n’est pas prêt et sera probablement reporté. Le hard fork Vasil, en théorie, est une mise à niveau qui renforcera les capacités de contrat intelligent de Cardano et de la plate-forme de contrat intelligent Plutus de la blockchain.

L’initié affirme que le testnet public n’a pas encore commencé et que cela est dû à une mauvaise organisation, ce qui est terrible pour les parties prenantes.

La rumeur a d’abord été annulée par l’IOG et la Fondation Cardano qui ont déclaré que cela avait été fait dans le but de créer des bulles et de les échanger lorsqu’elles éclataient.

De plus, Tim Harrison, le vice-président d’Input Output Global, a déclaré :

Au milieu du mois, nous sommes très proches maintenant, mais nous devons finalement évaluer l’état de préparation des Dapps, des échanges, des SPO, etc. Nous aurons une mise à jour pour tout le monde lundi.

Le prix de Cardano n’a pas encore donné le signal de départ

Le prix de Cardano a atteint un creux de 0,384 $ le 12 mai et n’a pas réussi à retester le niveau de support hebdomadaire à 0,380 $. Quoi qu’il en soit, la reprise a établi un niveau de support à 0,470 $ et a augmenté de 46 % pour franchir momentanément l’obstacle de 0,628 $.

Depuis lors, ADA est revenu à 0,470 $ et se négocie autour de ce niveau dans une fourchette étroite. Le chandelier hebdomadaire a ouvert à 0,484 $ mais le prix de Cardano a baissé, suggérant un début de semaine baissier.

Une reprise rapide au-dessus de l’ouverture hebdomadaire suggérera que les acheteurs sont de retour et susceptibles de propulser le prix de Cardano de 13 % vers la barrière de résistance immédiate à 0,550 $. Si l’élan est fort, ADA pourrait atteindre le prochain blocus à 0,628 $, portant le gain total à 29 % par rapport à l’ouverture hebdomadaire.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Indépendamment de l’optimisme, les perspectives de reprise supposent que le prix de Cardano peut rebondir au-dessus de l’ouverture hebdomadaire à 0,484 $. Si les vendeurs n’abandonnent pas le contrôle et font tomber ADA pour produire un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,380 $, cela mettra fin à la tendance haussière.

Dans un tel cas, la dynamique baissière pourrait déclencher un effondrement de 26 % du prix de Cardano jusqu’à l’obstacle de 0,278 $.