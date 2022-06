La SEC dépose une objection à la motion de Ripple portant un coup aux détenteurs de XRP | Cryptomonnaie

La SEC a déposé une objection contre Ripple après que le géant du paiement ait tenté de garder confidentielles certaines informations « sensibles ».

L’autorité de régulation américaine a affirmé que l’affirmation de Ripple selon laquelle les informations étaient confidentielles n’était pas une justification juridiquement valable pour la non-divulgation.

Les analystes ont prédit une reprise du prix du XRP alors que la pression de vente sur l’altcoin diminuait.

Dans le dernier rebondissement de l’affaire SEC contre Ripple, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a riposté à Ripple, s’opposant aux tentatives des géants du paiement de caviarder certaines informations qu’elle juge «sensibles et confidentielles». Les avocats de Ripple tentent de sceller la «pièce O». Cependant, selon le régulateur, la vraie raison pour laquelle le géant du paiement essaie de garder l’information secrète est que cela pourrait nuire à la réputation de l’entreprise dans l’affaire, et que les faits contenus dans cette pièce sont déjà des informations publiques, donc la requête est futile. .

SEC contre Ripple : le régulateur critique le défendeur avec objection

Alors que la communauté XRP attend une décision de justice sur la question de savoir si les e-mails utilisés par William Hinman, ancien directeur de la division des finances des sociétés de la Securities and Exchange Commission, peuvent être utilisés comme preuves, la SEC a déposé une nouvelle objection contre Ripple – cette fois exigeant Ripple divulguer des informations qu’il essaie de garder secrètes.

L’objection vise une requête déposée par l’avocat de Ripple pour garder la «pièce O» scellée. Selon les avocats de Ripple, ladite pièce contient des informations commerciales « sensibles et confidentielles » qui ne devraient pas être communiquées au tribunal. Cependant, la SEC soutient que ces informations ne sont pas suffisantes pour sceller le mandat. Il n’y a pas de véritable soutien à la requête de Ripple pour garder la pièce O scellée car la SEC nie que le contenu soit confidentiel.

En outre, le régulateur a condamné comme une justification non juridiquement valable, la requête de Ripple, arguant que les informations contenues dans la pièce à conviction, « le témoignage du témoin expert de la SEC Patrick Doody » nuisent au fond de l’affaire de Ripple.

Patrick Doody prétend connaître la raison pour laquelle les investisseurs ont acheté XRP à Ripple. Son témoignage d’expert sur le sujet constitue le contenu de l’exposition. Fait intéressant, la SEC elle-même a déjà expurgé des déclarations de son témoignage.

La SEC a ciblé les informations qui refléteraient les «faiblesses» dans le dossier de la SEC contre Ripple. James K Filan, l’avocat de Ripple, a déclaré que le géant mondial du paiement n’avait pas formulé d’objection à la décision de la SEC de sceller les pièces à conviction dans leur intégralité, et bien que le régulateur ait choisi de sceller le reste des pièces à conviction dans l’affaire, et leurs propositions de rédaction, ils n’a pas satisfait aux « normes de scellement des documents ».

De plus, dans les mises à jour précédentes sur l’affaire SEC contre Ripple, le régulateur a déposé une lettre pour sceller une partie d’une pièce à conviction aux avocats du défendeur concernant l’insuffisance de la réponse du régulateur.

Cette nouvelle mise à jour dans l’affaire de la SEC contre Ripple révèle à quel point le régulateur a gardé secret et comment la communauté devra attendre plus longtemps pour une décision sur les documents Hinman.

L’affaire SEC contre Ripple est loin d’être terminée alors que le régulateur soulève sa dernière objection et remet en question les motivations du défendeur. La décision de la SEC américaine a donc critiqué l’avocat de Ripple.

Le prix XRP commence à se redresser, entame une tendance haussière

Le prix du XRP est revenu au-dessus de 0,31 $, se dirigeant vers le premier niveau de résistance majeur à 0,33 $. Bob Mason, un analyste crypto de premier plan, estime que le prix Ripple a besoin d’un large soutien du marché de la crypto pour dépasser la résistance, dans un rallye prolongé où le niveau de 0,35 $ entre en jeu, et 0,38 $ suit de près.

Les analystes de Netcost-Security affirment que le prix du XRP ne stagnera pas longtemps. Les analystes pensent que le prix du XRP se redresse avec un pic de la demande. La hausse du XRP est plafonnée à 0,38 $. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :