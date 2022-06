SBF et Alameda interviennent pour empêcher la contagion de l’effondrement cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Alameda Research de Sam Bankman-Fried (SBF) «intervient» pour empêcher une nouvelle contagion dans le secteur de la cryptomonnaie pendant le marché baissier actuel.

De nombreuses sociétés de cryptomonnaie sont confrontées à des problèmes de liquidité (de gravité variable) en raison du fort ralentissement du marché tout au long de 2022. De grandes entreprises telles que Celsius et Three Arrows Capital (3AC) seraient toutes deux au bord de l’insolvabilité et pourraient potentiellement faire tomber d’autres avec eux s’ils devaient s’effondrer.

Lors d’une interview avec NPR dimanche, SBF a déclaré qu’étant donné la stature de ses entreprises, Alameda et FTX, il pense qu’elles « ont la responsabilité d’envisager sérieusement d’intervenir, même si cela nous nuit, pour endiguer la contagion : »

Même si nous n’étions pas ceux qui l’avaient causé, ou n’y étions pas impliqués. Je pense que c’est ce qui est sain pour l’écosystème, et je veux faire ce qui peut l’aider à croître et à prospérer.

SBF a ajouté que ses entreprises l’ont fait « plusieurs fois dans le passé », comme il l’a souligné FTX fournissant à l’échange crypto japonais Liquid un financement de 120 millions de dollars l’année dernière après qu’il était de 100 millions de dollars en août. Notamment, FTX a annoncé son intention d’acquérir Liquid peu de temps après lui avoir fourni un financement, et l’accord aurait été conclu en mars de cette année.

« Nous, je pense environ 24 heures plus tard, sommes intervenus et leur avons accordé une marge de crédit assez large pour pouvoir couvrir toutes leurs demandes, pour nous assurer que les clients étaient satisfaits tout en réfléchissant à la solution à plus long terme », a-t-il déclaré. .

Plus récemment, cependant, le courtage en cryptomonnaie Voyager Digital a annoncé samedi qu’Alameda avait accepté d’accorder à la société un prêt de 200 millions de pièces USD (USDC) et une « ligne de crédit renouvelable » de 15 000 Bitcoin (BTC) d’une valeur de 298,9 millions de dollars aux prix actuels.

Voyager Digital a noté que ses facilités de crédit offertes par Alameda expireront chacune le 31 décembre 2024 et auront un taux d’intérêt annuel de 5 % payable à l’échéance. La société a déclaré qu’elle n’utiliserait les lignes de crédit que « si nécessaire pour protéger les actifs des clients » dans un contexte de forte volatilité du marché.

« Le produit de la facilité de crédit est destiné à être utilisé pour protéger les actifs des clients à la lumière de la volatilité actuelle du marché et uniquement si une telle utilisation est nécessaire », a déclaré la société.

Alors que SBF a présenté de bonnes intentions pour aider les entreprises de cryptomonnaie en difficulté, des rumeurs contradictoires ont fait surface ce mois-ci selon lesquelles Alameda aurait joué un rôle dans la récente instabilité de Celsius.

Des analystes tels que PlanC ont suggéré à leurs 145 300 abonnés sur Twitter la semaine dernière qu’Alameda avait procédé à une vente de 50 000 Ether (stETH) jalonnés plus tôt ce mois-ci dans le but de retirer son prix d’Ether (ETH) et de mettre en péril une position importante de stETH détenue par Celsius. , car cela empêcherait l’entreprise d’échanger l’actif contre le montant équivalent d’ETH.

Après que les rumeurs auraient été avancées à SBF via Twitter lundi, ils ont complètement rejeté les allégations, notant que :