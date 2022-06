Fusion de la crypto | Cryptomonnaie

Les horreurs de 2018 et 2017 sont de retour sur le marché de la crypto, et les commerçants de crypto sont non seulement très nerveux à ce sujet, mais beaucoup perdent également confiance dans les cryptos à mesure que la vente actuelle s’intensifie. Au cours du week-end, le prix du Bitcoin a encore été battu et a non seulement violé l’important niveau de support de 20K, mais le prix est également tombé sous le 19K pendant un bref instant. Bien qu’aujourd’hui, nous constations une certaine amélioration de l’évolution des prix, les commerçants et les investisseurs pensent que l’hiver actuel de la cryptomonnaie va durer un certain temps. C’est parce qu’il y a encore beaucoup de pessimisme, et jusqu’à ce que nous ne voyions pas la fin de l’effet domino de Terra Luna, qui a amené Celsius, un autre projet producteur de rendement, au bord de la faillite, nous ne sommes pas susceptible de voir la lumière au bout de ce tunnel.

D’un autre côté, les HODlers savent que la vente actuelle n’a rien d’inquiétant. En effet, ils ont traversé tant d’effondrements différents dans l’industrie de la cryptomonnaie, et chaque marché baissier pour le bitcoin s’est terminé avec le Bitcoin revendiquant un nouveau record absolu. Et il est fort probable que cette fois ne sera pas différente non plus.

D’un point de vue technique des prix, peu importe si vous regardez les prix de Bitcoin et d’Ethereum sur la période quotidienne ou sur les périodes hebdomadaires, la seule chose qui devient très claire est que les prix des deux sont extrêmement survendus selon la force relative. Indice. Toute lecture proche de la barre des 30 ou inférieure à 30 confirme que le pessimisme actuel sur le marché a poussé les prix trop loin, et un rebond est très probable. Cependant, comme le prix BTC a violé le niveau de support actuel de 20 000, il est probable que nous continuions à voir le prix baisser, et il pourrait y avoir une autre grande vente encore dans le magasin, ce qui pourrait pousser le prix vers le niveau de prix 15K ou même 13K. Cela signifie que le prix du Bitcoin à ce moment-là aura reculé de plus de 85 % par rapport à son plus haut historique. Le prix du bitcoin a également chuté de plus de 80 % à quelques reprises auparavant, et ce n’est pas inquiétant car nous voyons généralement le pessimisme extrême disparaître lorsque le BTC chute de plus de 80 % et que les prix du bitcoin augmentent à nouveau.