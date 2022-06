Les traders AVAX sont-ils en vie après un autre crash du week-end ? | Cryptomonnaie

Le prix d’AVAX s’est effondré de 62 % au cours du dernier mois, dénotant l’état baissier des marchés de la cryptomonnaie.

Une légère reprise par rapport au niveau de support de 14,75 $ est possible si les traders Avalanche décident de l’essayer.

Un chandelier quotidien proche de la barrière de 14,75 $ entraînera un effondrement de 27 % à 10,70 $.

Le prix AVAX a tenté de résister à la pression baissière, mais sans succès compte tenu des rendements du mois dernier. Quoi qu’il en soit, le prix d’Avalanche teste à nouveau un niveau de support stable à long terme, ce qui suggère qu’une reprise pourrait être en cours.

Le prix d’AVAX tente de rebondir

Le prix d’AVAX a chuté de 67 % en une semaine entre le 5 et le 12 mai lors des premières retombées de l’empire Terra-UST. Après ce crash, Avalanche a continué à perdre 64% de sa valeur marchande au cours du mois suivant.

La deuxième chute a poussé le prix AVAX à transformer le niveau de support de 21,47 $ en une barrière de résistance et a même marqué le suivant à 14,75 $. Ce mouvement, bien qu’extrêmement baissier, s’est achevé sous la forme de bas et de hauts plus bas.

Fait intéressant, au cours de cette période, l’indice de force relative (RSI) a produit des creux constamment plus élevés. Cette configuration est appelée divergence haussière et se traduit souvent par un pic de la valeur marchande de l’actif sous-jacent. Dans ce cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix AVAX rebondisse et se redresse.

De plus, cette divergence haussière se produit autour du niveau de support de 14,75 $, ce qui ajoute de la crédibilité à la thèse de la reprise. De plus, les baissiers ont tenté de renverser ledit pied six fois au cours de la semaine dernière et ont échoué, ce qui suggère également que les acheteurs mis à l’écart se sont accumulés, absorbant la pression de vente.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’AVAX déclenche une reprise vers le sommet du 16 juin à 18,68 $. Si ce niveau est franchi, un nouveau test de l’obstacle de 21,47 $ semble probable.

Graphique AVAX/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix AVAX produit un chandelier quotidien proche de la barrière de 14,75 $, il transformera ce support en un niveau de résistance. Un tel développement entraînera un crash de 27% vers le prochain niveau de support stable à 10,70 $.