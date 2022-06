First Mover Asia : Bitcoin comme couverture numérique contre l’inflation et l’or. Ah bon? BTC est sous l’eau | Cryptomonnaie

Un rallye de dimanche a fait remonter le bitcoin à plus de 20 000 $ et à plus de 1,1 000 $, mais les récentes débâcles de Terra et Celsius ont accru l’anxiété des investisseurs quant à la capacité des actifs numériques à maintenir ces niveaux.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin récupère 20 000 $ ; autre rallye cryptos.

Insights: L’or à l’ancienne surpasse sa version numérique.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 510 $ + 8 %

Éther (ETH) : 1 125 $ + 13,2 %

Marchés

S&P 500 : 3 674 + 0,2 %

DJIA : 29 888 -0,1 %

Nasdaq : 10 798 +1,4%

Or : 1 840 $ -0,5 %

Bitcoin récupère 20 000 $ ; Rebond d’autres cryptos

Un rassemblement dimanche a renvoyé le bitcoin au-dessus du seuil de 20 000 $ qu’il a occupé pendant une grande partie du mois dernier, mais les analystes ne sont toujours pas convaincus que la poussée durera.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 20 500 $, en hausse de plus de 8 % au cours des 24 heures précédentes. À un moment donné la veille, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière était tombée en dessous de 17 800 $, son niveau le plus bas depuis la mi-décembre 2017, lorsque Bitcoin était proche du sommet d’une course haussière. Cette baisse est également tombée en dessous du sommet de ce cycle haussier, réfutant une théorie selon laquelle le bitcoin ne franchirait pas la limite supérieure d’un cycle précédent.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a suivi une tendance de prix similaire, tombant à un creux de près de cinq ans en dessous de 1 000 $ avant de remonter tard dans le week-end. Il a récemment changé de mains à environ 1 120 $, en hausse de plus de 13 % par rapport à la veille. D’autres altcoins majeurs étaient bien dans le vert avec LTC et AXS en hausse de plus de 17% à un moment donné.

« Nous avions marqué 19 000 $ – 20 000 $ et 16 000 $ – 17 000 $ comme domaines d’intérêt, et Bitcoin a rebondi de ce dernier », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull, à CoinDesk. « Cependant, à moins qu’il ne réussisse à maintenir 20 000 dollars avec des volumes et des enchères élevés, nous ne nous attendons pas à ce que le rallye se poursuive. »

Le Nasdaq, riche en technologies, a clôturé une semaine par ailleurs épouvantable pour les actions avec un modeste gain de 1,4 % vendredi, tandis que le S&P 500 a augmenté d’une fraction de point de pourcentage. Le S&P, qui comprend une composante technologique importante, a chuté de 5,8 % pour la semaine et est entré en territoire baissier, ce qui signifie qu’il est en baisse d’au moins 20 % par rapport à son sommet précédent. Le Dow Jones Industrial Average a légèrement baissé.

Les investisseurs restent inquiets face à l’inflation élevée, qui a atteint un sommet en 40 ans en mai, aux retombées économiques continues de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à la probabilité croissante d’une récession mondiale. Mercredi dernier, la banque centrale américaine a relevé les taux d’intérêt de la plus forte augmentation en plus d’un quart de siècle – trois quarts de point de pourcentage – sa dernière mesure pour endiguer la hausse des prix. D’autres banques centrales ont également récemment relevé leurs taux dans un contexte d’augmentation continue des prix de l’énergie.

Pendant ce temps, les marchés de la cryptomonnaie ont également dû digérer une série de débâcles s’étendant jusqu’au début du mois de mai lorsque le stablecoin TerraUSD (UST) s’est effondré. La semaine dernière, la plate-forme de prêt de crypto-monnaie Celsius a annoncé qu’elle interrompait les retraits et le fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital est confronté à une éventuelle insolvabilité après avoir encouru au moins 400 millions de dollars en liquidations, selon un rapport. Coinbase et un certain nombre d’autres grandes bourses d’actifs numériques ont également annoncé de fortes suppressions d’emplois.

DiPasquale de BitBull s’attend à une volatilité des prix de la cryptomonnaie dans les prochains jours en raison de l’expiration des options, mais il a ajouté que « la tendance macroéconomique devrait rester baissière jusqu’à ce que nous voyions la Réserve fédérale changer ou au moins assouplir sa position lors de la réunion du FOMC de juillet ».

Connaissances

L’or analogique bat sa version numérique

Bitcoin est appelé la réserve de valeur ultime par ses fans ; une version numérique de l’or qui en conserve toutes les meilleures caractéristiques en tant que couverture contre l’inflation tout en étant plus efficace et plus liquide grâce à la technologie blockchain, dont le protocole bitcoin a été le pionnier.

Mais alors que la crypto fait face à un hiver rigoureux, peut-être l’un des pires jamais enregistrés avec de grandes institutions de cryptomonnaie au bord de l’échec, la confiance dans ce paradigme est mise à l’épreuve.

En effet, comparé à l’or, le bitcoin représente plus de 55 % depuis le début de l’année. L’or, en revanche, est en hausse de 2,45 %.

Et alors que le bitcoin et l’éther ont terminé la semaine en Asie en tentant une pause en dessous de 20 000 $ et 1 000 $, respectivement, les données montrent que le pire est peut-être encore à venir.

Les données en chaîne, repérées par CryptoQuant, montrent que beaucoup de bitcoins sont en mouvement. Ki Young Ju de CryptoQuant pense que ce sont soit les fonds spéculatifs crypto qui remplissent les garanties pour les positions longues, soit les teneurs de marché qui remplissent les liquidités pour exécuter les ordres de vente de leurs clients.

« Pour ce que ça vaut, ils sont baissiers à court terme de toute façon », a-t-il tweeté.

Gardez à l’esprit qu’il y a un peu plus d’une semaine, le bitcoin était à 30 000 $.

Événements importants

Vacances du 16 juin aux États-Unis

Le 4e événement annuel de l’industrie NFT (NFT.NYC)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : décision de la Banque populaire de Chine sur les taux d’intérêt