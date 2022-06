Pourquoi Polygon risque de se transformer en penny stock sans valeur | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon approche de sa dernière ligne de défense pour entrer dans une crise existentielle.

Le prix MATIC se négocie déjà en cents, une fois la défense brisée, il pourrait même se négocier en dixièmes de cent.

Avec cela, le prix MATIC pourrait devenir sans valeur et obsolète.

Le prix Polygon (MATIC) devrait enregistrer sa huitième semaine consécutive de pertes, voire onze si vous ne comptez pas la semaine légèrement rentable à partir de la mi-avril. Mais la descente a été si féroce que le prix Polygon se négocie dans la zone de danger et s’approche rapidement de son dernier et dernier support avant de devenir douteux d’avoir encore un avenir dans les crypto-monnaies. Polygon deviendra-t-il celui qui disparaît après cet hiver crypto et vivra-t-il pour voir le jour où un rassemblement de secours est en cours ?

MATIC sera celui qui disparaîtra ?

L’action des prix du Polygon n’a pas été à la hauteur depuis que cette croix de la mort technique s’est formée au début de l’année, la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours se négociant en dessous de la SMA à 200 jours. Bien que quelques tentatives de redressement aient eu lieu par la suite, le SMA de 200 jours s’est avéré être un bon choix pour plus de gains et de récupération. Au lieu de cela, le contraire devient plus que vrai avec le prix MATIC perdant de la valeur semaine après semaine et les investisseurs commencent à se détourner de ce qui était autrefois une crypto-monnaie prometteuse qui a été finaliste pour remplacer XRP un jour en tant que numéro trois.

Le prix MATIC d’aujourd’hui n’est plus qu’une mince ombre de ce qu’il était autrefois et devrait clôturer la semaine avec une autre perte, mais cette fois dans la zone de danger avec seulement 0,27 $ alors que la dernière ligne de défense avant que 0,10 $ ne soit exposé et que MATIC ne devienne un penny stock . La seule chose qui pourrait aider est l’affaiblissement du dollar, mais même cela ne se produit pas car le dollar reste proche de ses niveaux les plus bas et ne semble pas bouger sur le dos des banques centrales qui retirent de l’argent bon marché du système monétaire. Si MATIC survit la semaine prochaine, cela dépendra du support à 0,27 $, mais il est clair qu’une bouée de sauvetage ou un soulagement est bientôt nécessaire.

Graphique hebdomadaire MATIC/USD

Au cas où, à partir de lundi, ce dollar mentionné s’affaiblirait considérablement et que l’indice DXY reviendrait à 100 ou en dessous, alors MATIC utilisera cette fenêtre d’opportunité pour se rétablir relativement rapidement. Attendez-vous à une augmentation rapide au-dessus de 0,454 $ avec une certaine marge de manœuvre. Sans être trop impatient, fixez un objectif au SMA de 55 jours autour de 0,80 $, où la première action substantielle de prise de bénéfices et de fondu dans le prix se produira.