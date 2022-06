Pourquoi le prix d’Ethereum devra mordre à travers la pomme aigre | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum est déjà trop loin dans le nouveau domaine pour une reprise.

Le prix des ETH chutera de 50% avant de fonder un support essentiel et suffisamment fort pour stopper la descente.

Attendez-vous à une reprise en forme de L à W, car les risques extrêmes actuels persisteront pendant un certain temps.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a perdu trop de valeur intrinsèque cette semaine pour faire une reprise décente à 1 404 $, d’où il pourrait remonter à 1 600 $. Au lieu de cela, les investisseurs devront le prendre sur le menton et voir une autre réduction de prix de 50% car le prix de l’ETH pourrait chuter à 570 $ une fois qu’il a dépassé 1 000 $. Cela pourrait arriver rapidement, car une cassure en dessous de 1 000 $ déclenchera le doute parmi les investisseurs et entamera la crédibilité de la deuxième plus grande crypto-monnaie.

Le prix des ETH pourrait connaître une baisse rapide alors que les investisseurs perdent confiance

Le prix Ethereum devait dépasser à un moment donné l’action des prix Bitcoin alors que les médias ont bondi partout dans la deuxième plus grande crypto-monnaie il y a seulement quelques mois. La rapidité avec laquelle l’image d’Ethereum s’est estompée du plus brillant au moins performant de la classe. Le prix d’Ethereum voit les liquidités fuir à la minute, et avec cela, sa baisse est presque imparable.

Le prix de l’ETH tient de quelques fils, et une fois que 1 000 $ sont cassés à la baisse, attendez-vous à ce que ces fils cèdent. Le prix de l’ETH s’effondrera dans une baisse du prix du couteau et la moitié du prix autour de 570 $ pour s’arrêter, perdant beaucoup de ses plumes. Si cette réduction est suffisante, cela reste à voir, mais même dans ce cas, un revirement rapide ne sera pas acquis et verra à la place un mouvement latéral indirect jusqu’à ce que des signes indiquent que davantage de fonds sont versés dans les crypto-monnaies et que la demande augmente.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

S’il devait y avoir un revirement, attendez-vous à ce que ce soit à la suite du communiqué de presse avec, par exemple, une percée dans les pourparlers de paix avec la Russie ou un retrait des troupes russes. Cela donnerait un soupir de soulagement sur les marchés et déclencherait une reprise rapide avec le prix de l’ETH tournant rapidement à 1 404 $ et suivi jusqu’à 1 688 $. Avec cela, un nouveau sommet pour juin serait imprimé.