Pourquoi Ripple a besoin d’une autre correction de 50% avant que les investisseurs ne pensent à revenir | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation voit des sorties massives de fonds alors que la demande se tarit.

Le prix XRP est trop éloigné de la barrière supérieure pour faire un retour et ne peut descendre que dans un sens.

Attendez-vous à une autre baisse de 50% à 0,173 $ avant qu’un rebond et un revirement ne puissent être déclenchés.

Ripple (XRP) a été jeté à gauche et à droite dans les malheurs des marchés mondiaux, où les banques centrales ont remué le verre au lieu d’essayer simplement de le calmer. En fin de compte, cela se résume à une réaction en chaîne où une inflation élevée ronge le budget jetable des ménages et laisse moins d’argent à dépenser pour le luxe et les crypto-monnaies, s’il reste même quelque chose à dépenser. Cette rotation du marché est la raison pour laquelle les crypto-monnaies ont chuté en dessous de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et pourquoi le prix du XRP a encore plus de marge de manœuvre, car la vente au rabais n’a même pas commencé.

Le prix XRP n’a pas encore connu de braderie

Le prix Ripple a plus de mal à venir, et bien que n’essayant pas de paraître apocalyptique, il y aura forcément des victimes dans cet hiver de crypto-monnaie. Seules les crypto-monnaies fortes et viables survivront au gel contre celles qui n’ont été soutenues que par certains hipsters mais qui n’ont aucune importance à long terme du soutien des principales parties prenantes du secteur. Si XRP est l’un de ceux qui restent à voir, il devient dangereux à mesure que la dernière ligne de défense approche.

Le prix XRP est déjà trop éloigné de 0,40 $ pour essayer de maintenir ce niveau pour revenir à 0,50 $. Au lieu de cela, la gravité de la vente déclenchera une autre étape plus basse dans la descente du prix du XRP et devrait aller jusqu’à 0,17 $. Cela équivaut à une autre correction de 50 % à la baisse de ce qui semble être un véritable commerce douloureux après avoir atteint 0,90 $ fin mars, totalisant 67,90 % du XRP jusqu’à présent parti en fumée.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Un revirement pourrait se produire lorsque certains vents favorables sont suffisamment forts pour affronter les vents contraires marqués par les craintes d’inflation et de récession. Une percée de la paix entre la Russie et l’Ukraine, par exemple, ou si la BCE devait apporter une réponse solide pour éviter une nouvelle crise de la dette de l’UE, pourrait ouvrir une certaine marge de manœuvre pour la reprise du XRP. Une augmentation rapide à 0,46 $ ou 0,50 $ serait possible avec la moyenne mobile simple sur 55 jours ou un niveau historique pivot comme cibles.