L’action hebdomadaire des prix LUNA de Terra révèle que le patient est presque mort | Cryptomonnaie

L’action des prix de Terra brosse un tableau sombre d’un laps de temps plus large.

Le prix de LUNA devrait retomber à 0,0002 $ et devenir sans valeur.

Attendez-vous à voir des questions soulevées sur une éventuelle répression réglementaire ou même une enquête du FBI sur Terra si un autre crash se produit dans le mois suivant le premier et que le fondateur est poursuivi aux États-Unis.

Le prix Terra (LUNA) doit être réanimé de toute urgence car le patient représenté par l’action des prix est presque mort et tire son dernier souffle. L’action des prix sur un graphique hebdomadaire montre une pression de vente incessante avec un manque d’investisseurs pour fournir un contrepoids. Attendez-vous à un deuxième crash juste un mois après le crash initial pour déclencher une éventuelle répression du FBI contre l’entreprise, avec plusieurs inspections et enquêtes sur la manipulation des prix sur la façon dont l’entreprise est gérée alors que le PDG est actuellement poursuivi par le ministère américain de la justice.

Le prix LUNA a besoin d’épinéphrine

Le prix de Terra est examiné à travers une lentille de temps plus large en montrant une crypto-monnaie encore une fois en détresse. Avec la poussière qui ne se dépose que maintenant sur la crypto-monnaie après son crash il y a près d’un mois, il semble que le prix de Terra soit sur le point de répéter l’échec. On pourrait penser que les dirigeants de l’entreprise, son PDG et son directeur financier ont au moins appris quelque chose de leurs erreurs passées et ont renforcé leur « sauce secrète » pour mieux résister aux malheurs des marchés, ce qui ne semble pas être le cas au vu des performances de l’action des prix.

Le prix de LUNA ne passera pas inaperçu et suscitera sans aucun doute l’intérêt des autorités et des régulateurs, éventuellement avec une perquisition dans les bureaux et quelques arrestations. Le prix LUNA n’est qu’à un murmure de chuter de 100% supplémentaires de 2 $ à 0,002 $, sur la base de l’élément technique pur que le prix LUNA évolue dans un triangle baissier pointu et est prêt à toucher la base une fois de plus la force du dollar entre en jeu. Seule une hale mary pourrait gagner du temps et déclencher un revirement, qui pourrait même être de courte durée.

Graphique hebdomadaire LUNA/USD

Bien que cela n’ait aucun sens de risquer une longue entrée pour les traders de LUNA, le seul commerce solide à positionner pendant longtemps attend la confirmation que les haussiers sont là et que les investisseurs rachètent l’action des prix. Cette confirmation peut être trouvée dans une cassure à la hausse au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge ou lorsque 10 $ peuvent être cassés, et un nouveau sommet pour juin peut être imprimé. Alors et seulement alors, un prix long dans Terra aurait du sens.