La réaction instinctive de SafeMoon pourrait n’être rien | Cryptomonnaie

Vendredi, l’action des prix de SafeMoon a provoqué une forte réaction haussière instinctive.

Le prix SFM pourrait rebondir sur le plus bas de 0,000342750 $ et commencer à revenir à ce niveau.

Attendez-vous à voir la confirmation de ce qui va arriver la semaine prochaine.

Le prix de SafeMoon (SFM) a effectué une compression à la hausse vendredi dans ce qui s’est avéré être une réaction instinctive qui a suivi après que l’action des prix a rebondi sur le niveau de 78,6% de Fibonacci. Cela a chuté avec l’indice de force relative (RSI), qui a rebondi sur la barrière de survente et a augmenté. Le risque est que les sommets baissent et que l’action des prix soit pressée vers la baisse et s’effondre pour chuter plus bas la semaine prochaine.

Le prix du SFM risque une fausse cassure

Le prix de SafeMoon a tiré quelques traders dans sa réaction instinctive vendredi qui a traversé toutes les moyennes mobiles. Le risque à l’approche et au cours du week-end est que les plus bas commencent à baisser et que le prix baisse davantage jusqu’à ce niveau de base. Alors que la pression recommencera à monter sur ce niveau de base à 0,000342750 $ ou le niveau de 78,6 % de Fibonacci, cela signifie des problèmes pour la semaine prochaine.

Le prix SFM s’ouvre en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours à 0,00648722 $, ce qui n’est pas un signe sain sur lequel s’appuyer, car l’action des prix reviendra à des niveaux inférieurs car les pics du week-end ne pourront pas dépasser celui de vendredi. Petit à petit, le prix reviendra à la ligne de base à 0,00342750 $ et passera en dessous de celui-ci vers des niveaux inférieurs avec le risque que l’action des prix s’évapore complètement et que le prix SFM soit sans valeur. Cela pourrait se produire lorsqu’une tempête parfaite s’ouvrira lundi avec la force du dollar, les marchés mondiaux à risque et les crypto-monnaies saignant à tous les niveaux.

Graphique journalier SFM/USD

S’il devait y avoir une poursuite de la tendance sur le dos d’une certaine faiblesse du dollar ou parce qu’au cours du week-end, aucun événement de risque réel ne peut se produire, le prix du SFM pourrait avoir de la place pour rattraper son retard. Ensuite, le Fibonacci à 50 % entrerait en jeu et l’évolution des prix pourrait grimper vers 0,000800817 $. Si 0,001000000 $ peut être atteint, cela est plutôt douteux, car les risques extrêmes actuels qui freinent l’évolution des prix ne disparaîtront pas du jour au lendemain.

https://www.youtube.com/watch?v=fWVooXmptI