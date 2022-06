Le prix de Cardano risque de jouer à la baisse avec une baisse de 85% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano délivre un faux signal haussier avec une action des prix soutenue à 0,415 $.

ADA Prix voit la moyenne mobile simple sur 55 jours apparaître comme une ligne de tendance à partir du haut.

Un triangle baissier pourrait être en jeu avec le résultat possible à la baisse, une chute à 0,075 $.

Le prix de Cardano (ADA) pourrait être en train de commettre une erreur catastrophique, car les traders sautent sur le faux sentiment de sécurité que l’action des prix est étayée par le niveau historique pivot à 0,415 $. Les traders pourraient être tellement concentrés sur l’achat de la baisse qu’ils oublient que la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours arrive du haut et a déjà plafonné l’action des prix des semaines précédentes. Cet achèvement de cette formation entraînera une cassure à la baisse en dessous de 0,415 $ et ouvrira une zone massive qui retiendra plus de 80 % des pertes en cas de réservoirs de prix ADA à la recherche du prochain support pivot qui n’arrive qu’à 0,075 $.

Prix ​​ADA à manier avec précaution

Le prix de Cardano signale un mauvais message aux traders de crypto-monnaie cette semaine alors que la plupart sautent, se préparant à un mouvement haussier alors que l’action des prix de l’ADA semble être soutenue à 0,415 $. Cependant, le risque vient du haut, où le SMA de 55 jours chute fortement, a déjà plafonné le haut des deux semaines précédentes et devrait le faire à nouveau cette semaine. Avec cette pression sur les prix qui continue à baisser, ce n’est qu’une question de temps avant que la pression contre les haussiers qui ont acheté à 0,415 $ et plus ne devienne intolérable.

Le prix ADA pourrait ainsi être fixé pour un triangle baissier avec 0,415 $ comme base et suivant le SMA de 55 jours comme une ligne de tendance inclinée qui forme la base descendante du triangle. La pression va monter et passer inévitablement en dessous de 0,415 $. En dessous, une grande zone s’ouvre où les pertes pourraient représenter 85% supplémentaires des pertes, et le prix ADA chute en dessous de 0,1 $ à 0,075 $.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Une réaction instinctive pourrait être dans les cartes si les traders gardent leur action ensemble et résistent à une pression contre ce niveau de 0,415 $. Si la semaine prochaine, la semaine de négociation peut démarrer avec un dollar plus faible, plus de place pour la hausse pourrait être créée, et les traders pourraient avoir la chance de percer le SMA de 55 jours et de le décomposer en un plafond baissier. Un achèvement complet entraînerait un swing trade avec une action des prix dans ADA se ralliant à 0,715 $.