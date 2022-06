Pourquoi il serait bon que Bitcoin accumule moins de 20 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reste soutenu juste au-dessus de 20 000 $.

Le prix du BTC pourrait voir des traders faire une erreur colossale et brûler des réserves de trésorerie pour quelque chose qui se produira inévitablement.

Attendez-vous à un rallye meilleur et plus sain lorsque le prix du BTC atteindra 19 036 $ ou 16 020 $ pour un revirement.

Le prix du Bitcoin (BTC) devrait clôturer la semaine avec une autre perte dans les livres alors que les traders saisissent et ont du mal à équilibrer l’action des prix au-dessus de 20 000 $. Mais les haussiers pourraient être déçus car les baissiers resteront les bras croisés en s’abstenant d’acheter du BTC pour clôturer leurs positions courtes. Avec ce déséquilibre, les haussiers pourraient rapidement s’arrêter et voir leur argent brûlé par les pertes, car les prix du BTC passeront inévitablement en dessous de 20 000 $ dans ces vents contraires actuels.

Le prix BTC cherche une jonction à tourner

Le prix du bitcoin devrait sortir la semaine avec une autre perte à deux chiffres, car les traders ont travaillé toute la semaine pour maintenir le support au-dessus de 20 000 $. Ces efforts ont dû coûter beaucoup d’argent, où les commerçants et les investisseurs pensaient que le prix du BTC ne pouvait pas baisser, et avec le rallye des actions vers la fin de la semaine, les commerçants de crypto-monnaie ont dû penser qu’un revirement était dû mais ne s’est pas produit. Le risque est maintenant que les acheteurs précoces soient bloqués dans des transactions perdantes et pourraient commencer à réduire ces pertes, déclenchant l’inévitable : une chute en dessous de 20 000 $.

Le prix du BTC atteindra alors 19 036 $ assez rapidement et imprimera de nouveaux plus bas pour 2021 et 2022. Ce niveau technique pivot, avec 16 020 $ comme système de sécurité, pourrait être là où Bitcoin atteint enfin son tournant. Ne vous attendez pas à une reprise en forme de V mais plutôt à une forme en L ou en W une fois ce niveau inférieur d’environ 16 000 $ atteint, principalement parce que le catalyseur qui supprime actuellement les crypto-monnaies n’est pas un thème qui changera du jour au lendemain mais nécessite un changement progressif soutenu par des données et des signes d’un tournant avant de rêver de 30 000 $.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Le risque d’actualité pourrait plutôt être, cette fois, une surprise d’actualité. Déjà quelques gros titres sont sortis cette semaine disant que la Russie est prête pour des pourparlers de paix maintenant que l’agression en Ukraine est un peu passée à l’arrière-plan, et il semble presque que la Russie a sécurisé les provinces qu’elle voulait ajouter à l’annexion. Un titre révolutionnaire verrait rapidement les investisseurs oublier les vents contraires de l’inflation et se concentrer uniquement sur les rallyes des crypto-monnaies et des actions, car les algorithmes auront déjà déclenché une quantité massive d’ordres d’achat uniquement sur l’analyse du titre. Le prix du BTC ne chercherait pas de terrain mais verrait une cassure au-dessus de 26 868 $ et serait à quelques centimètres de 30 000 $ en seulement un ou deux jours de bourse.