Les commerçants de Shiba Inu maintiennent l’action sur les prix serrée cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se consolide, les acheteurs et les vendeurs se pressant les uns contre les autres cette semaine.

Le prix SHIB voit un taux de négociation très confiant avec une légère différence entre le haut et le bas pour cette semaine de négociation.

Attendez-vous à voir une pause à la baisse, car les haussiers ne peuvent pas soutenir l’action des prix dans un effort conjoint.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) voit les traders s’efforcer de ralentir au moins la tendance à la baisse de l’action du prix SHIB qui est sur le point de clôturer sa huitième semaine consécutive de pertes d’ici dimanche soir. Les traders sont dus pour une leçon d’économie simple où le pouvoir de l’unité aurait plus d’impact si un prix était convenu pour unir leurs forces (et de l’argent, d’ailleurs) pour déclencher un revirement ou au moins une réaction instinctive. Attendez-vous à une baisse vers 0,00000507 $ avant que les traders ne sautent tous d’un coup au même niveau et tentent de renverser la vapeur à 0,00001000 $.

Le prix SHIB approche de son point d’inflexion de retournement

Le prix du Shiba Inu n’est pas encore proche de son point de retour, car une huitième semaine consécutive de pertes semble se profiler. Avec les marchés mondiaux sur les nerfs ces dernières semaines et les banques centrales qui ont suscité le plus d’attention, il est clair que ce thème mondial qui nous touche tous ne va pas disparaître de si tôt. Les problèmes d’inflation et, par effet domino, l’impact sur notre revenu disponible, sont un gros problème pour les crypto-monnaies, car leur valorisation est tombée en dessous de 1 000 milliards de dollars et les liquidités sont retirées à un rythme rapide.

Le prix SHIB s’épuise donc et n’a plus d’argent à brûler pour financer un rallye vers 0,00002000 $ ou même 0,00003000 $. Mais le diable est dans les détails, car le prix SHIB pourrait encore chuter vers 0,00000507 $, ce qui pourrait être la ligne dans le sable pour que les traders créent un moment de retournement. Avec un effort conjoint et beaucoup de volumes, les haussiers pourraient arrêter la tendance baissière à ce stade et créer un rebond qui, en fonction de l’élan et d’autres facteurs comme la force du dollar, pourrait voir un rebond vers 0,00001500 $ ou même 0,00001708 $.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Avec cette «stratégie» où les haussiers attendraient une baisse d’environ 40%, il y a le risque que la tendance baissière soit trop difficile à supporter. Serait-ce, par exemple, une tempête parfaite où une entreprise de crypto-monnaie fait défaut, les forces du dollar et les marchés mondiaux se vendent avec des vols vers des refuges sûrs, ce niveau de 0,00000500 $ se briserait comme un chalet en bois et ne ferait pas le poids face à l’avalanche qui se dirige vers les traders. Dans ce cas, une correction ferme avec une action des prix rend SHIB, un penny stock, presque sans valeur.