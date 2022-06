Pourquoi les traders devraient approcher le prix XRP avec prudence | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation pourrait remonter de 18% aujourd’hui alors que les haussiers poussent l’action des prix à la hausse.

Une cassure au-dessus du plus haut de jeudi pourrait entraîner un test de 0,3710 $.

Le prix du XRP est en train de se soutenir, mais la prudence s’impose car un éventuel rebond du chat mort pourrait être un piège pour attirer les commerçants.

Le prix Ripple (XRP) a une tendance latérale, mais les traders gagnent en confiance du fait que l’action des prix est soutenue autour de 0,30 $. Maintenant que le dollar se relâche un peu, une petite fenêtre d’opportunité s’ouvre pour que les haussiers fassent monter les prix. Sur le dos de cela, le XRP se dirige vers le sommet de jeudi et, une fois cassé à la hausse, pourrait rallier 7 % supplémentaires pour atteindre 19 % au total rien que pour ce vendredi. À l’approche du week-end, tout dépendra d’un signal clair où une clôture quotidienne au-dessus de 0,3710 $ serait nécessaire pour envisager ensuite 0,4228 $. Alternativement, dans le scénario opposé, il pourrait être temps d’encaisser alors qu’une baisse à 0,30 $ se déroule.

Le prix XRP pourrait brûler les personnes qui ne respectent pas les techniques

Le prix de l’ondulation entre dans un peu d’eau calme cette semaine avec une action des prix soutenue autour de 0,30 $ alors que le niveau pivot historique s’est maintenu assez bien, permettant seulement quelques courtes excursions par les traders ci-dessous, ce qui les a fait sortir dans quelques pièges à traders. Alors que les marchés sont ébranlés par les vents contraires de l’inflation, le dollar se relâche suite aux gros titres de la BCE qui ont affaibli le billet vert. Avec une petite fenêtre d’opportunité qui s’ouvre, il semble que les traders ne s’abstiennent pas de se lancer et pourraient même déclencher une clôture hebdomadaire positive.

Le prix du XRP devrait d’abord dépasser 0,35 $ pour une clôture aussi positive dans un mouvement qui briserait également le double sommet de jeudi et mercredi. Pour y arriver environ 7% doivent être franchis. Si les contrats à terme sur actions peuvent conserver leurs gains et se rallier davantage à la clôture ce soir, attendez-vous à voir cette même augmentation du prix du XRP et un tick de 0,3710 $, où la clôture sera essentielle pour donner le ton du week-end. Si le rallye est écourté, en revanche, attendez-vous à ce que la baisse continue de s’étirer.

Graphique journalier XRP/USD

Comme déjà indiqué dans la déclaration d’introduction, le commerce doit être abordé avec prudence car les crypto-monnaies se négocient sous un régime de liquidité plus mince où tout saut de prix pourrait se produire rapidement lorsqu’un écart dans l’action des prix se produit. Cela pourrait s’accompagner d’un rejet ferme contre 0,3710 $ et voir une nouvelle poussée vers 0,3043 $, et même une nouvelle pause la semaine prochaine. Le risque serait un écart de 42 % inférieur à 0,1737 $ si les marchés se concentraient à nouveau sur les vents contraires.