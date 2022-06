Pourquoi les commerçants veulent acheter des milliards de pièces Shiba Inu ? | Cryptomonnaie

Les experts pensent que les commerçants injectent de l’argent dans Dogecoin et Shiba Inu parce que les pièces meme sont relativement moins chères.

Shiba Inu est l’une des plus grandes participations dans les portefeuilles de baleines Ethereum, après que les grands investisseurs de portefeuille aient récupéré des milliards de SHIB grâce à la baisse.

Shiba Inu a publié des récompenses verrouillées sur ShibaSwap, alimentant un sentiment haussier dans ShibArmy.

Shiba Inu reste une crypto-monnaie préférée parmi les grands investisseurs de portefeuille sur la blockchain Ethereum. Malgré la récente crise de la cryptomonnaie, les commerçants continuent de ramasser des pièces SHIB.

Les acheteurs de pièces Shiba Inu sont à la recherche d’actifs cryptomonnaies à un centime

Malgré le récent bain de sang crypto, Bitcoin, Ethereum et altcoins dans le top 20 des crypto-monnaies par capitalisation boursière sont relativement coûteux à accumuler pour un investisseur. Pour le même montant de capital déployé, un investisseur peut arracher des milliards de jetons Shiba Inu sur les bourses, au lieu de avoirs à deux ou trois chiffres dans toute autre crypto-monnaie.

Les experts de Bloomberg affirment que les décimales de Shiba Inu sont la « meilleure chose marketing que vous puissiez faire » pour un projet de crypto-monnaie. Pour un jeton basé sur Ethereum, dix-huit décimales sont loin d’être idéales.

Les pièces de monnaie sur le thème Shiba-Inu et les nouvelles crypto-monnaies avec une capitalisation boursière relativement plus petite se sont aventurées dans un territoire bizarre. L’achat d’une pièce Shiba Inu coûte à un commerçant 0,00000822 $, au moment de la rédaction, tandis qu’un Dogecoin rapporte moins d’un cent.

Les experts affirment que les commerçants de détail aiment généralement les penny stocks et rêvent de rendements énormes. Un saut de moins d’un cent à 1 $ pourrait impliquer que votre capital initial se multiplie. Fait intéressant, environ 50 $ peuvent rapporter à un commerçant un million de pièces Shiba Inu, ce qui en fait le jeton cryptomonnaie pour la communauté.

Halsey Minor, président exécutif de Public Mint, aurait déclaré :

Vous voyez, avec beaucoup de ces mêmes pièces, telles que Doge et Shiba, les investisseurs particuliers y investissent de l’argent parce qu’elles ont l’air bon marché. Il y a un élément psychologique ici, dans de nombreux cas, où les gens pensent, oh, un Bitcoin entier coûte 65 000 $, mais un Dogecoin ne coûte que 25 cents.

40 000 nouveaux commerçants détiennent désormais des Shiba Inu, rejoignez la ShibArmy

ShibArmy, la communauté des détenteurs de Shiba Inu, est maintenant plus forte avec l’ajout de 40 000 nouveaux commerçants. Des données récentes évaluent le nombre de détenteurs de Shiba Inu à 1 181 649, soit 40 000 de plus que le nombre fin avril 2022.

Alors que les pièces Shiba Inu continuent d’être brûlées, ce qui signifie qu’il y a une réduction de l’offre en circulation, cela a alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs et la demande pour la pièce meme est complétée. De nouveaux membres de ShibArmy ont ramassé Shiba Inu lors de la récente baisse.

Récompenses ShibaSwap débloquées

Le compte Twitter officiel de la pièce Shiba Inu a annoncé la publication de récompenses verrouillées dans la section archivée de ShibaSwap. ShibArmy peut réclamer les récompenses en appuyant sur un seul bouton après s’être dirigé vers la page « Woof » pour les archives.

Les récompenses Burn Portal sont toujours en cours selon l’annonce officielle.

#ShibaSwap Mise à jour:

Les récompenses verrouillées dans la section Archivées ont été publiées ! Tout réclamable avec un seul bouton! Rendez-vous sur la page « Woof » pour les Archives ! Les récompenses Burn Portal et le correctif des récompenses Ryoshi Vision pour jalonner xSHIB sont également à venir, mais toujours en cours. — ShibaSwapDEX (@ShibaSwapDEX) 14 juin 2022

Les analystes repèrent des divergences haussières sur le graphique des prix du Shiba Inu

Valdrin Tahiri, un analyste crypto, a évalué la tendance des prix du Shiba Inu et a noté que le SHIB a constamment diminué après avoir atteint son niveau record de 0,00008616 $ il y a près d’un an. La pièce meme est actuellement à 90% de son niveau record et les analystes ont identifié des divergences haussières dans le graphique des prix Shiba Inu.

Tahiri a observé une divergence haussière considérable dans le RSI quotidien. Afin de confirmer la divergence haussière, le RSI doit se déplacer au-dessus de 37 (représenté par la ligne blanche sur le graphique), entre les deux divergences.

Si le prix du Shiba Inu sort de sa ligne de résistance descendante à court terme, il pourrait reprendre sa montée à 0,000017 $.

Tableau des prix SHIB-USD

Le prix Dogecoin du concurrent de Shiba Inu est à un point décisif

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de Dogecoin, le concurrent de Shiba Inu et l’une des principales pièces de monnaie. Les analystes estiment que le prix du Dogecoin est à un point décisif et se négocie actuellement dans une zone lucrative. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :