Ces cryptos fonctionnent bien malgré le marché baissier | Cryptomonnaie

72% des 100 principales crypto-monnaies sont frappées par un bain de sang, s’échangeant 90% en dessous de leur niveau record.

Les analystes ont identifié trois altcoins avec un potentiel haussier malgré la récente baisse des prix.

Les jetons utilitaires et d’échange se sont classés parmi les crypto-monnaies relativement immunisées dans le bain de sang.

Alors que 72 des 100 principales crypto-monnaies ont chuté de plus de 90% de leurs sommets historiques, les analystes ont identifié des jetons d’utilité et d’échange avec un potentiel haussier. Les analystes estiment que les jetons d’échange ont mieux performé que les crypto-monnaies de la plupart des autres secteurs.

Meilleurs interprètes dans un marché baissier de la crypto

Les événements survenus dans l’écosystème crypto au cours du mois dernier – l’effondrement des liquidations de Terra LUNA, Celsius et Three Arrows Capital et USDD, st-ETH de-peg – ont alimenté un sentiment baissier parmi les investisseurs. 72 des 100 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière ont chuté de 90 % par rapport à leurs sommets historiques.

Les crypto-monnaies à grande capitalisation boursière ont chuté de moins de 90% par rapport à leur sommet, et le bain de sang a frappé les pièces meme et les altcoins à plus petite capitalisation boursière.

Les analystes ont noté que les jetons d’échange avaient mieux performé que les crypto-monnaies de la plupart des autres secteurs, étant en moyenne de 60 à 70 % inférieurs à leur niveau record lors de l’écriture.

Le jeton LEO a été identifié comme le plus performant ; il est utilisé sur la bourse Bitfinex et d’autres plateformes de trading gérées par la société mère iFinex. LEO est à moins de 40% de son sommet historique de 8,14 $, et il est intéressant de noter qu’il y a eu une activité «d’achat agressif» depuis sa baisse de prix.

Le jeton utilitaire basé sur Ethereum offre aux commerçants des frais réduits sur Bitfinex et s’en est relativement mieux sorti que la plupart des autres crypto-monnaies du top 20.

FLEX se classe quatre-vingt-troisième parmi les cent premières crypto-monnaies ; il est utilisé pour payer les transactions et réduire les frais de négociation sur Coinflex. Les experts estiment que la récente mise en œuvre du mécanisme de gravure dans FLEX a amélioré les performances de prix du jeton ; il est inférieur de 37 % à son sommet historique de 7,56 $.

Le KCS de KuCoin est à près de 60 % de son niveau record. Le jeton ERC-20 remplit presque les mêmes fonctions que LEO et FLEX et est un jeton natif pour la KuChain.

Alors que les commerçants ont récupéré des jetons utilitaires basés sur les chaînes de blocs Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin et Solana, les pièces meme et les alternatives Ethereum se négocient à près de 90% en dessous de leur niveau record. Il y a eu un pic d’accumulation de baleines dans le cas de Shiba Inu; cependant, la même chose n’est pas valable pour les autres pièces de mème ou les jetons Ethereum-killer.

Les analystes ont évalué la tendance des prix LEO et identifié une dynamique haussière dans le jeton natif de Bitfinex. Si le prix LEO dépasse le niveau de 5,58 $, il pourrait atteindre 5,79 $ avant un nouveau recul dans sa tendance haussière.

Tableau des prix LEO-USD

Le prix du Bitcoin n’a pas encore touché le fond

Eric Thies, un analyste technique de premier plan, a déclaré à Netcost-Security que le graphique des prix du Bitcoin pourrait voir un chat mort rebondir, et que le fond n’est pas encore atteint. Thies a prédit quand le prix du Bitcoin pourrait atteindre un creux et a partagé ses réflexions sur la tendance de l’actif. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :