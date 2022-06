Le prix LUNA 2.0 de Terra montre un signal clair pour la direction de sa tendance | Cryptomonnaie

L’action des prix Terra révèle une configuration commerciale de playbook.

Le prix de LUNA devrait chuter d’au moins 16 % supplémentaires vers le support de base.

Attendez-vous à un abattage possible dans les semaines à venir, car les volumes de trésorerie ne cessent de diminuer.

L’action des prix de Terra (LUNA) commence à révéler son prochain mouvement de livre de jeu et elle ne pourrait pas être plus claire avec la formation d’un modèle de triangle baissier. Attendez-vous à voir la pression monter davantage sur la base, déclenchant une éventuelle cassure à la baisse. Étant donné que les vents contraires mondiaux ne devraient pas s’estomper de sitôt, attendez-vous à voir de nouvelles baisses des prix à quelques centimes seulement du prix d’offre initial.

Le prix de LUNA crie à vendre

Le prix de Terra devrait baisser encore une fois et pourrait bien être sur la bonne voie pour atteindre une cotation de quelques centimes seulement. Alors que l’avion appelé Terra essaie de faire un atterrissage en douceur, ce n’est qu’une question de temps avant que le carburant (l’argent) ne s’épuise. Les ménages et les commerçants de détail voyant de moins en moins de revenus disponibles en raison de la hausse des prix qui grignotent leur budget familial, moins d’argent est disponible à allouer aux investissements en crypto-monnaie.

Le prix de LUNA est donc peut-être sur le point d’atterrir brutalement, car pour aggraver les choses, un triangle baissier se forme maintenant qui crie que le jeu de la douleur et la descente globale sont loin d’être terminés. Attendez-vous à voir plus de pression monter sur 1,9370 $, avec la ligne de tendance inclinée rouge intermédiaire au-dessus pour fournir un plafond. Une fois que les traders ont perdu leurs positions à 1,94 $, attendez-vous à voir des traders percer ce niveau et éventuellement faire baisser les prix vers 1,50 $ ou 1,00 $ avant de redémarrer une nouvelle phase de distribution avec une action latérale sur les prix et éventuellement une autre formation baissière pour préluder la jambe suivante plus bas .

Graphique journalier LUNA/USD

Si un revirement est déclenché par un titre de soulagement, en revanche, ou si certaines données publiées indiquent que l’inflation commence à baisser, attendez-vous à une réaction haussière instinctive avec une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge. À partir de là, le prix pourrait rapidement remonter vers 3,50 $ et augmenter de 45 % alors que les traders sautent sur le signal d’achat. Selon la longévité ou l’aspect qui change la donne du titre, 3,80 $ pourraient également être testés.