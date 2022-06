Les compagnies aériennes acceptent le Bitcoin en paiement : hourra ? | Cryptomonnaie

De plus en plus de marchands sont prêts à accepter Bitcoin. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement?

La compagnie aérienne espagnole Vueling commencera à accepter le bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme moyen de paiement au début de 2023.

« Les prix des billets seront toujours affichés en euros« .

Combien la compagnie aérienne gardera-t-elle en Bitcoin et combien va-t-elle immédiatement déverser pour des euros ?

Pensez-y une seconde.

Quelqu’un vend du Bitcoin pour acheter littéralement n’importe quoi. Le marchand obtient Bitcoin. À moins qu’il ne conserve Bitcoin, un nouvel acheteur est nécessaire. Qu’est-ce que le nouvel acheteur est prêt à payer pour Bitcoin ?

Changement de préférence

Vendre du Bitcoin pour acheter un billet d’avion, un bateau, un manteau ou autre chose implique que l’acheteur du bateau, du manteau ou du billet d’avion préfère désormais cet article au Bitcoin !

Et en plus de cela, le vendeur de Bitcoin doit payer des impôts sur ses gains.

Hé, ne nous a-t-on pas dit qu’il était irrationnel de vendre du Bitcoin à ces prix ? Ces mêmes personnes applaudissent l’absurdité d’un marchand au hasard acceptant le bitcoin.

Hourra ! ?

L’encaissement exerce une pression à la baisse sur Bitcoin. Et vendre du bitcoin pour acheter n’importe quoi, c’est encaisser.

Troquer

Il y a un compromis, donc ce n’est pas à sens unique. Le compromis est une plus grande acceptation. Mais ce compromis a un coût.

Quel prix l’acheteur marginal est-il prêt à payer pour un Bitcoin ?

Fourniture de Bitcoin

L’offre de Bitcoin correspond à chaque pièce jamais extraite moins les clés perdues. Chaque seconde, une personne détenant Bitcoin doit décider de HODL ou de vendre pour acheter quelque chose.

Ceux qui n’en veulent pas ou qui en veulent plus doivent décider s’ils préfèrent $ ou Bitcoin.

Plus il y a de marchands qui prennent du Bitcoin (et ne le HODLent pas), plus il y a de pression à la baisse lorsque quelqu’un encaisse.

Bien sûr, étant donné que vendre maintenant est « irrationnel », pourquoi quelqu’un voudrait-il vendre son Bitcoin pour un billet d’avion puis payer des impôts sur le gain en plus ?

Chouette du jour

1 : Il est irrationnel de vendre du Bitcoin

2 : Hourra ! Plus de marchands prennent Bitcoin, ça part sur la lune.

Du point de vue des prix, le meilleur des cas pour les adeptes du Bitcoin est que personne ne vend son bitcoin pour acheter quoi que ce soit, mais ils applaudissent quand les marchands l’acceptent.

Quoi qu’il en soit, il y a énormément de pression sur ce que l’acheteur marginal est prêt à payer.