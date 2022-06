Le plus grand pool ‘stETH’ est presque vide, compliquant la sortie des vendeurs potentiels | Cryptomonnaie

Un pool commercial que de grands investisseurs institutionnels tels qu’Alameda Research et Three Arrows Capital ont utilisé pour vider leurs jetons «stETH» est maintenant presque épuisé et fortement déséquilibré, piégeant potentiellement les investisseurs de détail ainsi que le prêteur de crypto assiégé Celsius.

Alors que les marchés de la crypto-monnaie se sont évanouis ces dernières semaines, de grands investisseurs institutionnels en crypto, dont Alameda et Three Arrows Capital, ont utilisé le protocole de blockchain Curve pour vider leurs avoirs d’un jeton connu sous le nom d’éther jalonné (stETH). L’urgence est venue parce que le prix des jetons stETH a dévié de manière inattendue d’un rattachement supposé au prix de l’éther (ETH) – la crypto-monnaie native la plus grande et la plus connue de la blockchain Ethereum, qui est la deuxième en importance après Bitcoin.

Maintenant, cependant, le soi-disant pool de liquidités de Curve que les investisseurs utilisaient pour se débarrasser de leur stETH se tarit rapidement, une dynamique qui pourrait forcer les futurs vendeurs vers des marchés de gré à gré moins transparents où les remises pourraient être encore plus importantes. .

Le pool en question sur Curve permet aux investisseurs d’échanger stETH contre ETH. Depuis début mai, sa valeur totale verrouillée (TVL) – un moyen courant de mesurer la taille de ces protocoles dans la finance décentralisée – est tombée à 621 millions de dollars contre 4,6 milliards de dollars, selon les données. Il est également fortement déséquilibré, détenant près de cinq fois plus de stETH que d’éther, ce qui rend coûteux ou impossible l’échange de grandes quantités de jetons.

« Je me sens mal pour les détaillants, car le pool Curve a été leur seule issue », a déclaré Vance Spencer, co-fondateur de la société d’investissement en capital-risque Frameworks, à CoinDesk dans une interview. « Les institutions peuvent toujours s’en sortir avec des offres de gré à gré (OTC), bien qu’avec une remise significative, beaucoup plus élevée que dans le pool Curve. »

‘réduction stETH’

La remise sur stETH a été sous les projecteurs des analystes comme un signe révélateur de la récente crise de liquidité sur les marchés de la cryptomonnaie. Un stETH représente un jeton ETH verrouillé sur la nouvelle blockchain d’Ethereum, appelée Beacon Chain.

En période de forte inflation et de hausses de taux agressives, les investisseurs préfèrent détenir des actifs «liquides» qui peuvent être facilement vendus. Le problème est que les jetons verrouillés sur la chaîne Beacon ne peuvent pas être échangés dans un avenir prévisible, jusqu’à six à 12 mois après qu’Ethereum ait terminé avec succès une mise à niveau très attendue vers un réseau de «preuve de participation», souvent appelé le Fusionner. Et sur la base de la dernière estimation des hauts responsables d’Ethereum, la fusion n’est pas attendue avant août au plus tôt.

Chase Devens, analyste de la plate-forme de données blockchain Messari, a écrit dans une note plus tôt cette semaine que « stETH en est aux premiers stades de sa découverte de prix naturel » et que la remise « se clôturera probablement lorsque l’ETH jalonné sera déverrouillé sur la chaîne Beacon d’Ethereum ».

Les grands porteurs fuient

Jusqu’à l’implosion de la blockchain Terra le mois dernier, le stETH s’échangeait dans un rapport de un pour un avec l’éther. Mais ensuite, un écart de 2 à 3 % entre les prix s’est ouvert. L’écart s’est encore creusé à 5-6% début juin à la suite des problèmes financiers du prêteur de crypto Celsius et du fonds spéculatif Three Arrows Capital – tous deux principaux détenteurs de stETH.

« La transparence des positions de Celsius et de Three Arrows Capital avait désavantagé ces entreprises dans le sens où les vendeurs à découvert savaient à quel point attaquer certains actifs pour tenter de provoquer des liquidations », Lex Sokolin, économiste en chef et co-responsable mondial de la fintech. chez le développeur Ethereum ConsenSys, a déclaré CoinDesk dans un e-mail.

Par conséquent, certains grands détenteurs ont abandonné leur stETH pour obtenir de l’ETH, principalement en utilisant le pool Curve. Les données de Kaiko ont montré que le pool de la courbe stETH-ETH était responsable de 98,5 % de tous les volumes de transactions d’échanges décentralisés dans stETH au cours des derniers mois, tandis que les échanges sur les bourses centralisées étaient négligeables.

Le pool stETH-ETH Curve était responsable de 98,5% de tous les échanges d’éther jalonné. (Kaiko)

Amber, une plate-forme d’investissement cryptomonnaie, a retiré 160 millions de dollars en quelques jours début juin, selon le rapport Kaiko. Alameda Research, une société de négoce d’actifs numériques, a vendu 88 millions de dollars en stETH. Three Arrows Capital, le fonds spéculatif qui fait face à une insolvabilité potentielle, a racheté environ 400 000 $ en ETH et stETH du protocole en mai.

« La raison pour laquelle les fournisseurs de liquidités sont partis est qu’une fois la cheville cassée, ils ont obtenu un accord terrible en ce sens qu’ils vendaient des ETH trop bon marché », a déclaré Bob Baxley, directeur de la technologie du fabricant de marché automatisé Maverick Protocol. « Alors que le pool devenait déséquilibré, ils ne voulait pas se faire piéger en ne tenant que du stETH illiquide.

En conséquence, le pool Curve a perdu 85% de sa valeur et détient environ 111 000 ETH et 492 000 stETH, ce qui indique que beaucoup plus d’investisseurs souhaitent vendre des stETH pour des ETH que l’inverse.

Les investisseurs sont piégés

Celsius, un grand prêteur de crypto actuellement sous haute surveillance depuis qu’il a interrompu les retraits en invoquant des « conditions de marché extrêmes », pourrait être pris au piège avec ses avoirs en stETH.

Celsius détient toujours au moins environ 409 000 stETH, d’une valeur d’environ 413 millions de dollars aux prix actuels, selon les données fournies par Ape Board, un tracker de portefeuille de la société d’analyse de blockchain Nansen.

Le pool de courbes stETH-ETH ne compte qu’environ 110 000 éthers, ce qui signifie qu’il n’y a tout simplement pas assez de jetons pour échanger stETH.

« Celsius n’aurait pas pu vendre tous ses stETH sur des bourses centralisées ou décentralisées et, par conséquent, a probablement dû ou devra recourir à une transaction de type OTC dans le but de rester solvable », a écrit Kaiko’s Ryder dans la note.

Les investisseurs moyens qui souhaitent se débarrasser du stETH peuvent avoir encore moins d’options, car ils ne peuvent généralement pas accéder aux marchés de gré à gré pour conclure un accord.

Les échanges centralisés n’ont pas une profondeur de marché suffisante pour la paire de négociation stETH-ETH pour ceux qui veulent vendre, a montré le rapport Kaiko.

La profondeur du marché pour l’échange de stETH à ETH a diminué, piégeant les investisseurs particuliers qui pourraient vouloir vendre. (Kaiko)

La seule issue qui reste aux investisseurs de détail est le pool Curve, qui a rapidement diminué de 10 000 à 15 000 ETH par jour cette semaine.

En supposant que ce taux continue, la piscine serait complètement vidée dans les deux semaines.