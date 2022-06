Acheter Cardano avant que cela n’arrive est une mauvaise idée | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est bloqué entre les barrières de 0,470 $ à 0,553 $.

Les investisseurs haussiers doivent faire preuve de prudence car un balayage des creux égaux à 0,435 $ est plausible.

Un chandelier quotidien proche du niveau de support hebdomadaire à 0,380 $ invalidera la thèse haussière pour ADA.

L’action des prix de Cardano est durement coincée entre deux barrières de résistance aux cadres de temps élevés qui sont susceptibles de restreindre son mouvement. Sur une période plus courte également, l’ADA semble s’échanger entre un niveau de support à court terme et une barrière de résistance. Cependant, un examen plus approfondi révèle que le soi-disant « Ethereum-killer » est susceptible de rechercher des liquidités stop-vente avant d’établir un biais directionnel.

Le prix de Cardano cherche des liquidités

Le prix de Cardano a renversé la barrière de support hebdomadaire de 0,776 $ en un niveau de résistance le 7 mai alors qu’il s’effondrait de 58 % la deuxième semaine de mai. Alors que la baisse a failli frapper le niveau de support hebdomadaire à 0,380 $, ce n’est pas le cas.

Quoi qu’il en soit, la reprise qui a suivi a établi des creux égaux les 13 et 14 juin à 0,435 $ alors que l’ADA a augmenté de 25 %. Cependant, la montée en puissance était prématurée et a été rejetée par l’obstacle intermédiaire à 0,550 $.

Ce rejet est susceptible de faire baisser le prix de Cardano et de balayer les creux égaux à 0,435 $ pour collecter la liquidité d’arrêt de vente. Faire cela signalera que la pression vers le bas est épuisée et que l’ADA montera plus haut.

Par conséquent, les investisseurs impatients seront coupés.

Une fois l’objectif de liquidité atteint, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano remonte de 26 % et franchisse la barrière de 0,550 $. Si l’élan haussier est suffisant, ADA pourrait transformer cet obstacle en un plancher de support.

Cela permettra au prix de Cardano d’atteindre le sommet du swing du 8 juin à 0,669 $. Ce mouvement constituera cependant un gain de 54% par rapport à 0,435 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix Cardano produit un chandelier quotidien proche du niveau de support hebdomadaire à 0,380 $, cela invalidera la thèse haussière pour ADA. Ce développement pourrait faire chuter le prix de Cardano de 26 % à la barrière de 0,278 $.