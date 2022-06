Maker coupe l’approvisionnement DAI d’Aave alors que les retombées de Celsius se poursuivent | Cryptomonnaie

Le MakerDAO a décidé de couper Aave de son module de dépôt direct comme mesure de protection à la lumière de la possibilité que Celsius plie et fasse chuter le prix du stETH.

MakerDAO a voté pour couper la capacité de la plate-forme de prêt Aave à générer du DAI pour son pool de prêt sans garantie, car les risques de crise de liquidité de Celsius pèsent lourd sur l’ensemble de l’écosystème crypto.

L’organisation autonome décentralisée (DAO) a pris la décision comme moyen d’atténuer l’exposition du protocole Maker à la plate-forme de jalonnement et de prêt assiégée au cas où Celsius ferait faillite et imploserait également la cheville stETH.

stETH est un jeton représentant un montant d’ETH qui est jalonné sur la plateforme de jalonnement Lido. Son rattachement à l’ETH vacille depuis plusieurs semaines et il se négocie actuellement à environ 6% en dessous du prix de l’ETH. Celsius a investi une quantité importante de fonds d’utilisateurs dans stETH, ce qui serait l’une des raisons pour lesquelles il a suspendu les retraits.

La gouvernance Maker a voté pour désactiver temporairement le @AaveAave Module de dépôt direct DAI (D3M). Cette modification est disponible pour exécution le 17 juin 2022 à 21h03 UTC. https://t.co/3wKQiEvcMw – Fabricant (@MakerDAO) 15 juin 2022

Une proposition de gouvernance du 14 juin du membre prose11 de DAO suggérait que le protocole Maker devrait désactiver temporairement le module de dépôt direct DAI (D3M) pour Aave parce que Celsius a emprunté 100 millions de DAI garantis par stETH, qui risquerait d’être liquidé en cas d’échec de Celsius.

La raison pour laquelle nous pensons que cela est risqué est que sur 200 millions de DAI empruntés sur Aave Ethereum v2, 100 millions de DAI sont empruntés par Celsius et garantis principalement par stETH.

Le D3M permet à Aave de stabiliser les taux d’intérêt des prêts DAI en donnant accès à des liquidités en cas de besoin. Le D3M d’Aave se compose de 200 millions de DAI, dont 100 millions ont été empruntés par Celsius.

Si Celsius s’effondre, il pourrait vendre son stETH pour honorer ses responsabilités de vente au détail et être liquidé sur Aave, ce qui forcerait probablement stETH à s’effondrer encore plus. Cela mettrait le protocole Maker au risque de ne pas pouvoir récupérer tous les DAI Celsius empruntés.

Environ 58% des 83 électeurs de la proposition ont estimé que le risque extrême présenté par Celsius était supérieur à la perte de revenus d’Aave en adoptant la proposition. La pause entrera en vigueur à 17 h 03 HE le 17 juin.

Une proposition de gouvernance distincte du 14 juin a été présentée à Aave lui-même pour déterminer s’il devait geler le stETH, suspendre les emprunts d’ETH et augmenter le seuil de liquidation pour les emprunteurs de stETH. Cependant, les opposants ont un avantage considérable sur cette proposition avec près de 90% des voix au moment de la rédaction.

Maker’s move est un exemple de protocoles de finance décentralisée (DeFi) observant la contagion dans l’écosystème et tentant de se protéger contre le marquage. En plus de Celsius, la société d’investissement cryptomonnaie Three Arrows Capital subit désormais les effets de la contagion et menace de la propager davantage, avec des informations faisant état d’une liquidation de 400 millions de dollars et de son incapacité à répondre aux appels de marge.