Le prix du Bitcoin pourrait commencer une nouvelle course haussière pour ces raisons | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a déclenché un niveau de peur sans précédent sur le marché selon l’indice de peur et de cupidité.

Le prix de la BTC montre maintenant une divergence RSI entre deux niveaux significatifs, ce qui confond une autre course haussière.

L’invalidation du décompte macro haussier est une brèche à 13 880.

Le prix du bitcoin montre un modèle Elliot Wave semblable à un manuel sur le nombre de macros. Une autre course haussière à 80 000 $ et plus est toujours dans les cartes pour Bitcoin.

Le prix du Bitcoin peut encore atteindre de nouveaux sommets

Le prix du Bitcoin pue le sentiment baissier. Les comptes Twitter, les chats Telegram et les célébrités influentes sont tous sortis pour dénigrer la monnaie numérique peer-to-peer. Chers analystes qui sont très appréciés pour leurs succès précédents soutiennent avec conviction un prix Bitcoin de 14 000 $ dans un avenir proche. Est-ce que tout le monde a raison ? ou Bitcoin a-t-il une autre balle « choc le monde » dans la chambre ?

Le prix du Bitcoin a un décompte alternatif qui reste toujours très haussier. En fait, les aspects techniques de ce nombre de vagues impopulaires suggèrent que le moment est venu de commencer à acheter du Bitcoin à partir d’une approche du coût moyen en dollars. Avoir une transaction remplie pendant le véritable creux de n’importe quel marché est quelque chose que les commerçants expérimentent rarement dans leur carrière.

Bien que Bitcoin fournisse une confluence semblable à un manuel suggérant le glissement de terrain actuel, la hausse de la Fed induite, la traction de tapis LUNA à blâmer, la tendance à la baisse n’est qu’une vague peu profonde 4 dans le grand schéma des choses. Un outil de retracement de Fibonacci entourant l’intégralité de la vague 3 (depuis le creux du coronavirus de 2020 jusqu’à des sommets historiques à 69 000 $) indique que le niveau récemment franchi de 22 910 $ n’est qu’un retracement de 38,2 %. Manuel pour un modèle de vague 4 peu profonde.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Gardez à l’esprit que la règle d’altération d’Elliott Wave suggère que les vagues 2 et 4 alternent dans les pourcentages de retracement. C’est précisément ce qui a été observé lors du retracement de 70% à 4 435 $ en mars 2020 que ce décompte alternatif a marqué comme une vague profonde 2.

Une autre confluence semblable à un manuel est visible sur l’indice de force relative. Notez la divergence entre la vague 2 et la vague 4. L’indicateur suggère que le prix actuel du BTC à 20 910 $ est plus survendu que lorsque le prix du Bitcoin s’échangeait à 4 435 $ en mars 2020.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Enfin et surtout, alors que Crypto Fear And Greed Index a publié la lecture historique la plus élevée de la peur du sentiment à ce jour, le prix du Bitcoin vient de retester le canal de tendance parallèle Elliott Wave pour la première fois de l’histoire. Lorsqu’elles sont combinées, les étoiles pourraient s’aligner en faveur du prix du Bitcoin pour faire une autre course haussière. Les objectifs conventionnels à 69 000 $ pour atténuer les projections de découverte de prix sans précédent dans la région de 80 000 $, et la folie induite par le FOMO pourraient alimenter la flamme haussière pour beaucoup plus.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

L’invalidation du nombre total de macros pour le prix du Bitcoin est désormais inférieure de 35 % à la valeur marchande actuelle à 13 880 $. Si 13 880 $ sont dépassés, c’est fini. Tout le monde avait raison, et Armageddon est là. Le prix du Bitcoin connaîtra une chute fatale vers 10 000 $ et peut-être 4 000 $, entraînant une baisse de 80 % par rapport au prix actuel du BTC.