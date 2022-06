Ce jeton pourrait déclencher le prochain effondrement d’Ethereum et de crypto | Cryptomonnaie

L’effondrement de LUNA de Terra a incité les investisseurs à préférer les actifs liquides aux illiquides, ce qui a entraîné une baisse de 80 % d’Ethereum liquide dans un pool sur Curve Finance.

stETH, la forme symbolisée d’Ethereum jalonné, a connu une augmentation explosive de la pression de vente et a subi un détachement.

Des institutions comme Celsius et Three Arrows Capital ont été prises entre deux feux, alors que le prix d’Ethereum continuait de chuter.

Le prix de l’Ethereum a poursuivi sa baisse dans le bain de sang cette semaine. Les experts affirment que le retrait du stETH de Lido Finance d’Ethereum a déclenché une crise et que des institutions comme Celsius et 3AC ont été témoins de liquidations massives.

Qu’est-ce que le stETH ?

Lido Finance, une plate-forme DeFi qui est l’un des plus grands fournisseurs de services de jalonnement pour Ethereum, propose une forme tokenisée d’Ether jalonné, connue sous le nom de stETH. Le fournisseur de services de jalonnement décentralisé promet que stETH est soutenu par Ethereum 1: 1.

Une fois qu’Ethereum aura terminé sa transition du mécanisme de consensus Proof-of-Work à Proof-of-Stake, un stETH sera échangeable contre un Ether sur la chaîne Beacon. La fusion devait avoir lieu dès août 2022, selon Vitalik Buterin et Tim Beiko, cependant, il est probable qu’un retard pourrait reporter l’événement au quatrième trimestre 2022.

Par conséquent, les retraits de stETH ne sont possibles qu’après le hard fork de Capella, un événement qui devrait se produire six mois après la fusion, c’est-à-dire au T2 2023 ou plus tard.

Pourquoi Celsius et Three Arrows Capital ont échangé stETH contre ETH ?

Il est possible d’échanger stETH contre Ethereum sur le marché libre, car la paire s’est historiquement échangée à près de 1: 1, la cheville. Cependant, avec la volatilité de la demande, le prix du stETH a chuté en dessous d’Ethereum cette semaine et à quelques reprises dans le passé.

Le crash LUNA de Terra a joué un rôle crucial dans le depeg de stETH et l’augmentation de la pression de vente sur le jeton. Lorsque LUNA/UST a implosé, les investisseurs se sont précipités vers les actifs liquides, laissant tomber les illiquides dans le processus. Il y a eu un retrait de 80% d’Ethereum liquide dans le pool stETH: ETH de Curve Finance. Les institutions ont dû faire face à une liquidation massive de leurs positions sur les plateformes d’échange et il y a eu une vente à grande échelle de stETH pour couvrir les exigences de marge.

Le rapport de prix stETH: ETH chute

Celsius Network et Three Arrows Capital faisaient partie des projets qui ont intensifié leur vente de stETH et déclenché une forte baisse du prix du jeton. C’est ce qu’on appelle un «depeg» depuis que stETH a commencé à se négocier avec une décote par rapport à Ethereum sur le marché libre.

Comment le stETH depeg pourrait-il pousser les emprunteurs vers l’insolvabilité ?

stETH est un actif illiquide qui conserve de la valeur tant qu’il y a des acheteurs. Une fois que tout l’Ethereum est vidé et que les acheteurs disparaissent, il n’y a plus personne à qui vendre du stETH, ce qui en fait un jeton techniquement sans valeur à l’époque.

De plus, votre garantie diminue avec une baisse du prix Ethereum. stETH est principalement utilisé comme outil de levier, donc un investisseur peut obtenir un prêt où il mise en jeu son ETH et détient stETH. Cependant, une fois que le prix d’Ethereum baisse, la valeur de leur garantie diminue, ils paniquent et vendent du stETH sur le marché libre, déclenchant une nouvelle baisse.

Les emprunteurs ont du mal à rembourser les prêteurs lorsqu’ils détiennent des actifs illiquides comme le stETH, si la vente persiste et que les acheteurs du jeton disparaissent.

@hodlKRYPTONITE, un analyste pseudonyme a mis en lumière la façon dont les prêteurs comme Celsius s’effondrent en raison du risque de contrepartie.

Le resserrement des liquidités est une pente glissante

@hodlKRYPTONITE explique que des prêteurs comme Celsius, face à un effondrement, déclenchent une contagion dans l’écosystème. Le réseau complexe de transactions, où Ethereum est jalonné pour stETH et stETH est utilisé comme outil de levier, le crédit se rétrécit.

Une baisse du prix de l’actif liquide pourrait entraîner une réduction considérable du capital déployé, les prêts doivent être remboursés et les actifs sont vendus contre des dollars ou des pièces stables.

Les analystes prédisent un renversement de tendance du prix d’Etheruem

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et affirment que les acheteurs récupèrent l’actif à des prix réduits. Si l’achat se poursuit, le prix d’Ethereum pourrait franchir l’obstacle à 1 270 $ et rebondir à 1 730 $.

Tableau des prix ETH-USD

