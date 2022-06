Le prix du XRP s’apprête à la volatilité alors que Ripple se rapproche d’une victoire contre la SEC | Cryptomonnaie

Les experts pensent qu’une décision dans l’affaire SEC contre Ripple est attendue dans les prochains jours, les notes de service de Hinman pourraient bientôt être rendues publiques.

L’avocat de Ripple reproche à la SEC d’avoir tenté d’intimider, de bulldozer et de mettre en faillite l’innovation cryptomonnaie aux États-Unis au lieu d’étendre le territoire réglementaire.

Le prix du XRP se remet de la récente crise ; les analystes s’attendent à une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin.

L’avocat de Ripple, Stu Alderoty, a critiqué la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir étouffé l’innovation cryptomonnaie aux États-Unis. Les experts pensent que l’affaire SEC contre Ripple pourrait bientôt toucher à sa fin.

Les avocats de Ripple condamnent la décision de la SEC américaine

L’avocat général de Ripple, Stu Alderoty, a critiqué la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir tenté d’intimider, de bulldozer et de mettre en faillite l’innovation cryptomonnaie aux États-Unis afin d’étendre son territoire réglementaire.

Alderoty a été cité comme disant,

En prenant des mesures d’exécution – ou des menaces d’application potentielle – la SEC a l’intention d’intimider, de bulldozer et de mettre en faillite l’innovation cryptomonnaie aux États-Unis, le tout au nom de l’extension inadmissible de ses propres limites juridictionnelles. Comme un marteau voulant que tout soit un clou, la SEC garde tout trouble afin de pouvoir affirmer que chaque crypto est une sécurité

« L’assaut de la SEC sur toutes les cryptos aux États-Unis » a été condamné par l’avocat de Ripple.

Les experts pensent que la bataille juridique de la SEC contre le géant des paiements Ripple pourrait bientôt toucher à sa fin. L’avocat de Ripple se bat pour que des notes de service soient envoyées par des conseillers juridiques à William H. Hinman, l’ancien directeur de la division des finances des sociétés, qu’il a ensuite utilisées dans la rédaction d’un discours clé, publiées et présentées en preuve. Alors que la SEC affirme que Ripple a été vendu en tant que titre non enregistré, le défendeur soutient que le discours de Hinman affirme que XRP est un actif numérique, et non un titre, similaire à Bitcoin et Ethereum.

Les analystes affirment que le prix Ripple pourrait se redresser

Bob Mason, un analyste de premier plan en crypto-monnaie, a évalué la tendance des prix Ripple et a noté qu’éviter une chute à travers le pivot de 0,324 $ pourrait garantir que l’altcoin teste sa première résistance significative à 0,36 $. Il y a un large soutien à 0,34 $, l’EMA de 50 jours. Une fois que Ripple aura entamé sa tendance haussière, XRP pourrait tester l’EMA de 100 jours à 0,37 $.

