Que faire avec l’action des prix SHIB pendant l’hibernation pour l’hiver crypto | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu ne peut poursuivre sa remontée de mardi et mercredi.

Le prix SHIB a effectué un rebond parfait sur une ligne de tendance, mais cela semble maintenant avoir pris fin.

Attendez-vous à une chute vers les plus bas et éventuellement à la formation de nouveaux plus bas à 0,00000655 $.

Shiba Inu (SHIB) s’est avéré un peu aberrant ces derniers jours par rapport à la plupart des crypto-monnaies qui ont continué à s’accumuler. Les traders de SHIB utilisaient le rebond du triangle descendant rouge comme raison de se rallier. Mais ce rallye a été décapité par la décision des taux de la Fed qui a forcé les investisseurs de la SHIB à faire face à la réalité. SHIB affiche déjà des pertes inférieures à 6% et pourrait en voir davantage grâce à la force persistante du dollar dans un contexte de difficultés inflationnistes et de resserrement monétaire.

Réveille-moi quand le printemps arrive

Le prix du Shiba Inu devait augmenter tôt le matin lors de la session ASIA PAC, mais les traders asiatiques ont dû rapidement abandonner cette idée après que la Fed ait pris sa décision la plus belliciste à ce jour. Bien que très attendus, les marchés ont encore dû digérer la rhétorique inhabituellement dure de Powell qui n’a pas brossé de tableau brillant pour les mois d’été, la Fed n’ayant toujours pas réussi à maîtriser l’inflation. Une pression supplémentaire est susceptible de monter sur les crypto-monnaies, car ce nouveau sentiment du marché mondial semble ne pas aller nulle part de si tôt.

Le prix SHIB atteindra donc bientôt de nouveaux plus bas, probablement d’ici la fin de cette semaine. Attendez-vous à une cassure sous le plus bas de lundi, ce qui ouvrira la voie à une baisse vers 0,00000655 $, ainsi que le support S1 mensuel et la ligne de base du retracement de Fibonacci. Bien qu’il semble petit, il s’agit tout de même d’une énorme baisse de 35 %.

Graphique journalier SHIB/USD

Un retour à la hausse serait bien sûr crucial pour une reprise au-dessus de 0,00001000 $. Le pivot pour cela est la récupération de 0,00000965 $ avec une entreprise proche au-dessus. Une fois que cela se produit, la voie est libre pour un rallye vers 0,00001209 $ et même 0,00001708 $ sur un titre révolutionnaire sur la Russie ou la levée des tarifs américains contre la Chine.