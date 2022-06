Dogecoin et Solana Tokens mènent les gains parmi les principales crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Les jetons de dogecoin (DOGE) et de solana (SOL) ont augmenté de 16 % au cours des dernières 24 heures pour mener les gains parmi les principales crypto-monnaies dans le cadre d’une reprise plus large du marché.

La capitalisation boursière de la crypto a augmenté d’environ 4,5 % après avoir glissé sous 1 000 milliards de dollars plus tôt cette semaine et atteint des niveaux précédemment observés au début de 2021. Le bitcoin a rebondi au niveau de 21 000 dollars après une chute à un peu plus de 20 000 dollars.

Bitcoin a inversé la baisse de mercredi alors même que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé une augmentation des taux d’intérêt de 75 points de base, la plus importante depuis plus de 28 ans. Cette décision fait partie des efforts de la Fed pour faire baisser l’inflation. La Fed a également déclaré qu’elle continuerait à réduire la taille de son bilan au rythme annoncé en mai.

Une course au bitcoin et un sentiment positif sur le marché au sens large ont entraîné une augmentation des prix des principales crypto-monnaies. Ether (ETH) a augmenté de 11 %, le DOT de Polkadot a ajouté 15 %, tandis que l’ADA et le XRP de Cardano ont augmenté d’environ 7 %, selon les données de CoinGecko.

Les principales crypto-monnaies ont gagné au cours des dernières 24 heures au milieu d’une course sur des marchés plus larges. (CoinGecko)

Pourtant, certains analystes restent sceptiques quant à un rallye soutenu et ont déclaré que d’éventuels risques de contagion au sein de l’industrie de la cryptomonnaie – tels que des problèmes chez le prêteur de crypto Celsius et le fonds de crypto Three Arrows Capital face à une éventuelle insolvabilité – pourraient ajouter à la pression de vente.

« Le mantra » ne combattez pas la Fed « n’a jamais été aussi pertinent et la volatilité est tout sauf une surprise les jours des annonces de la politique de la Réserve fédérale », a déclaré Mikkel Morch, directeur exécutif du fonds crypto ARK36, dans un e-mail. « Il semble que l’impression de l’IPC de la semaine dernière et les commentaires ultérieurs des membres de la Fed aient déjà tellement effrayé les investisseurs qu’au moment de la réunion proprement dite, une hausse des taux de 75 points de base était déjà largement intégrée. »

«Il semble maintenant que nous pouvons nous attendre à ce que le prix du Bitcoin maintienne le niveau de 20 000 $. Probablement, il s’y consolidera dans un avenir prévisible et peut-être même marquer la résistance de 24 000 $ à moins qu’il n’y ait plus de risque de contagion de l’un des projets en difficulté dans l’espace DeFi », a déclaré Morch.

En dehors des majors, le TRX de Tron a bondi de 27 % alors que le TronDAO, un effort géré par la communauté pour le développement futur de Tron, a déployé plus de 220 millions de dollars pour acheter le jeton sur le marché libre afin de protéger le stablecoin de l’écosystème, USDD.

Les autres gagnants notables étaient les jetons UNI d’Uniswap avec un gain de 16 % et les jetons du protocole de couche 1 Elrond (EGLD) en hausse de 21 %. Les jetons sous-performants comprenaient les actions SHIB et KuCoin (KCS) de Shiba Inu, qui ont ajouté moins de 5,5 %.