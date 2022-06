Prédiction du prix Ethereum : 1 000 $ peuvent-ils offrir un soutien suffisant pour inverser la tendance baissière de l’ETH ? | Cryptomonnaie

L’analyste qui a prédit le marché baissier de 2018 pense que les prix du Bitcoin et de l’Ethereum sont très proches de leur creux.

Kevin O’Leary de Shark Tank a détaillé que ses avoirs cryptomonnaies incluent Ethereum et la solution de mise à l’échelle MATIC.

Les analystes affirment qu’une baisse en dessous de 1 070 dollars pourrait faire baisser les prix d’Ethereum.

MISE À JOUR : Les prédictions de prix d’Ethereum comme celle faite par l’analyste crypto Twitter Smart Contracter, affirmant que le prix d’Ethereum approche de son plus bas, sont devenues un exercice à haut risque, alors que le marché de la crypto-monnaie poursuit sa tendance à la baisse. Bien que les traders ETH aient pu défendre le niveau psychologique de 1 000 $ un mercredi mouvementé, le résultat de la réunion de la Réserve fédérale n’a pas été favorable aux actifs à risque comme les cryptos, et le prix d’Ethereum est à nouveau orienté vers le sud jeudi. La deuxième plus grande crypto-monnaie est en baisse d’environ 10% le jour au moment de cette mise à jour (10h30 GMT), s’échangeant autour de la barre des 1 100 $. Les fonds spéculatifs comme Three Arrows Capital confrontés à d’énormes liquidations et à une insolvabilité potentielle ont des traders qui se lèchent les babines sur plus de pertes potentielles, donc les traders Ethereum devront vraiment se présenter et enfin acheter quelques baisses pour éviter une chute en dessous du niveau crucial de 1 000 $.

La #bearmarket est proche du pic de peur maintenant. Et la plupart tournent autour de $stETH situation. Répondons à quelques questions Qu’est-ce que le stETH ? Comment fonctionne stETH ? Pourquoi le stETH se désancre-t-il ? Pourquoi le dé-peg est-il un gros problème ? Qui est pris entre deux feux ? <1/8> pic.twitter.com/qqKa2CXQZ5 – CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 16 juin 2022

L’analyste de la crypto-monnaie connu pour prédire avec précision les marchés baissiers de la crypto estime qu’Ethereum est proche des creux du cycle d’impression. Les analystes pensent que le prix d’Ethereum pourrait continuer à chuter.

Le prix d’Ethereum pourrait bientôt toucher le fond ?

Le stratège crypto Smart Contracter a appelé avec précision le fond de Bitcoin et Ethereum lors du marché baissier de 2018. L’analyste est maintenant de retour avec sa prédiction pour les deux plus grandes crypto-monnaies et pense que BTC et ETH sont proches de leur cycle bas.

L’analyste a déclaré à ses 208 000 abonnés sur Twitter qu’Ethereum avait traversé une phase de capitulation et se négociait désormais à un niveau offrant un soutien solide.

Smart Contractor est cité dans son récent tweet :

BTC et ETH sont tous deux à leurs moyennes mobiles hebdomadaires respectives sur 200 semaines. Le fond est très, très proche à mon avis, peut-être de nouveaux bas marginaux sur des délais plus courts, mais c’est le point pour commencer à accumuler à mon avis. C’est une pure capitulation pure et simple.

Kevin O’Leary est optimiste sur Ethereum

Kevin O’Leary, un entrepreneur canadien et investisseur chez Shark Tank, a récemment révélé les crypto-monnaies de son portefeuille. O’Leary a partagé sa stratégie d’investissement lorsque le marché de la cryptomonnaie est frappé par une volatilité massive. La star de Shark Tank et l’investisseur milliardaire respectent les règles générales de la théorie du portefeuille lors de l’allocation de capital aux crypto-monnaies.

Dans une interview avec le podcast Bankless, O’Leary a partagé les règles d’allocation du capital dans son portefeuille, impliquant une perspective haussière sur Ethereum, l’une des crypto-monnaies qu’il détient.

La baisse du prix d’Ethereum en dessous de 1 070 $ pourrait pousser l’altcoin à un nouveau plus bas

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et affirment que 1 070 $ est un soutien majeur pour l’ETH, et une baisse en dessous de ce niveau pourrait mettre beaucoup de pression sur les traders. Le prix de l’altcoin pourrait glisser pour atteindre 1 000 $ à court terme.

Le prix Ethereum pourrait entrer dans le territoire à trois chiffres

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix d’Ethereum pourrait baisser et chuter, entrant dans le territoire à trois chiffres. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :