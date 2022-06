Ces trois mesures suggèrent que le crash du prix du Bitcoin n’est pas terminé | Cryptomonnaie

Le Bitcoin (BTC) proche de 20 000 $ inquiète le marché, mais après avoir évité de justesse de casser le support, le pire est-il vraiment passé ?

Selon plusieurs indicateurs en chaîne, il semble que la douleur maximale ne soit pas encore arrivée ce cycle.

Les enjeux sont élevés pour de nombreux hodlers cette semaine – près de 50% de l’approvisionnement est détenu à perte et les mineurs augmentent leurs expéditions de BTC vers les bourses.

Même certains des plus grands investisseurs de Bitcoin, notamment MicroStrategy, doivent défendre leur conviction sur BTC alors que les prix chutent.

Avec des objectifs allant aussi bas que 11 000 $, Cointelegraph examine dans quelle mesure le marché doit techniquement baisser pour correspondre aux zones historiques les plus basses.

Les hodlers faibles doivent encore être débusqués

Malgré la chute à des creux de dix-huit mois, l’action des prix du Bitcoin n’a pas encore secoué tous ses spéculateurs. Selon le ratio RHODL de Philip Swift, créateur de la ressource d’analyse en chaîne LookIntoBitcoin, davantage de capitulation devrait être en cours.

En effet, historiquement, le rapport entre les hodlers à court terme et à long terme a été plus en faveur de ces derniers au plus bas des prix macro.

RHODL prend spécifiquement le rapport entre les cohortes d’une semaine et les cohortes d’un à deux ans de la mesure Realized Cap HODL Waves, qui divise les pièces en fonction de leur dernier déplacement (pondéré par le prix réalisé).

Essentiellement, une fois que la zone verte de RHODL est là, cela suggère que la capitulation est à son apogée et qu’un prix plancher est imminent ou déjà en cours de fixation. Jusqu’à présent, RHODL n’est pas encore entré dans sa zone verte, selon les données de la société d’analyse en chaîne Glassnode.

Graphique du ratio Bitcoin RHODL. Source : Glassnode

Pas assez de hodlers sont sous l’eau

Il peut sembler que l’ensemble du marché du Bitcoin est à perte, mais au-dessus de 20 000 $, beaucoup s’accrochent encore à ce qui est probablement de maigres gains, dans l’espoir d’un rebond.

La plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant révèle qu’au 16 juin, seulement 46% de l’offre totale de BTC était détenue à perte.

C’est impressionnant en tant que statistique en soi, mais pas suffisant pour appeler un événement de capitulation macro si les modèles historiques sont pris en compte.

Selon les données de CryptoQuant, au moins 60% de l’offre doit générer des pertes non réalisées avant de pouvoir être qualifiée de capitulation – comme ce fut le cas en mars 2020, fin 2018 et avant.

Pourcentage d’approvisionnement en bitcoins dans le tableau des pertes. Source : CryptoQuant

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a souligné l’importance du retour du BTC/USD à son prix réalisé la semaine dernière. Cet événement, qui dure depuis deux ans, signifie que le prix au comptant passe sous le prix moyen auquel toutes les pièces ont été déplacées pour la dernière fois.

« Cela fait 2 ans que j’attends ce moment depuis la grande braderie de mars 2020 », commentait-il à l’époque.

Pas de reddition pour les mineurs malgré des flux d’échanges « impressionnants »

Bien que leur coût de production soit probablement plus proche de 30 000 $ que de 20 000 $, les mineurs de Bitcoin n’ont pas encore commencé à couvrir leurs dépenses avec les ventes de BTC thésaurisés. Les pièces se déplacent vers les échanges, cependant, au rythme le plus élevé en sept mois, a récemment rapporté Cointelegraph.

En tant que tel, le taux de hachage du réseau Bitcoin n’a pas encore plongé sérieusement, ce qui est courant pendant les périodes de forte pression sur les prix.

La métrique Hash Ribbons, créée par le PDG du gestionnaire d’actifs Capriole, Charles Edwards, confirme l’absence de tendance.

Les rubans de hachage utilisent la moyenne mobile du taux de hachage sur 30 et 60 jours pour déterminer quand la capitulation des mineurs se produit. Une fois que les 30 jours en hausse dépassent les 60 jours, on peut supposer que le « pire » est passé lorsque les mineurs retournent au travail.

Jusqu’à présent, ce croisement n’a pas encore eu lieu, et historiquement, cela signifie que la douleur maximale pourrait être à venir.

Tableau des rubans de hachage Bitcoin. Source : Glassnode

« Des flux d’échange de mineurs de bitcoins impressionnants », a commenté l’économiste, commerçant et entrepreneur Max Krueger à propos de l’activité des mineurs cette semaine :