Qu’adviendra-t-il du prix LUNA 2.0 de Terra après avoir affirmé que Terraform Labs était à l’origine de l’effondrement de l’UST | Cryptomonnaie

Les analystes ont enquêté sur le crash de Terra LUNA de mai 2022 et soupçonnent qu’il pourrait s’agir d’un travail interne.

Les chiens de garde de la SEC américaine et de la Corée du Sud poursuivent leurs enquêtes alors qu’une entreprise découvre un portefeuille impliqué dans le désancrage de l’UST.

Le prix de LUNA 2.0 a du mal à se redresser ; les analystes s’attendent à ce que le nouveau jeton de chaîne de Terra fasse son retour.

Alors que les organismes de surveillance financière ont lancé une enquête sur l’effondrement des jetons frères de Terraform Lab, LUNC (anciennement LUNA) et UST, de nouvelles découvertes impliquent l’entreprise, ce qui implique que le détachement était un travail interne. Un portefeuille associé au détachement de TerraUSD appartient probablement à Terraform Labs.

Crash de Terra LUNA, un coup monté ?

Suite au crash colossal de LUNC (anciennement LUNA) et UST, les régulateurs et les organismes de surveillance financière ont lancé une enquête sur Terraform Labs et le co-fondateur Do Kwon. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les autorités sud-coréennes ont poursuivi leur enquête, et de nouvelles découvertes pourraient faciliter le processus.

Une enquête menée par Uppsala Security, Decentralized Solutions for Cyberspace Security Technology, a révélé que Terraform Labs gérait le portefeuille derrière l’attaque.

Un portefeuille associé au désancrage du stablecoin algorithmique UST a été identifié et étiqueté comme « Wallet A ». L’entreprise soupçonne que ledit portefeuille a un lien avec Terraform Labs et que l’effacement de près de 40 milliards de dollars de valeur marchande après l’effondrement de LUNA-UST était un travail interne.

La société a révélé qu’une adresse impliquée dans la phase initiale du déclin de l’UST et considérée comme responsable du désancrage était détenue ou contrôlée par Terraform Labs (TFL) ou la Luna Foundation Guard (LFG), ou des parties liées.

En outre, l’enquête a révélé des comptes liés à l’incident, certaines adresses sur Binance et Coinbase qui ont transféré TerraUSD (UST), USDC et USDT entre eux.

Démystifier la conspiration LUNAtic !

Uppsala Security a retracé le flux de fonds de l’UST vers le MIM et du MIM vers l’USDT. À partir de novembre 2021, les portefeuilles contrôlés par Terraform Labs ont échangé des milliards de dollars d’UST en MIM et finalement en USDT.

La société de technologie de sécurité du cyberespace a étudié comment les fonds étaient transférés vers des comptes d’échange, dont certains étaient contrôlés ou détenus par les fondateurs de Terraform Labs et la société. L’entreprise n’a pas encore identifié les derniers détails concernant l’utilisation des fonds au sein des bourses ou des sociétés de crypto-trading; ils ont identifié des pistes potentielles pour une enquête plus approfondie.

Les portefeuilles suivants ont été identifiés comme portefeuilles d’intérêt :

Portefeuille A : 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a

Portefeuille A(T) : terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k

Compte utilisateur Binance Mémo : 104721486 (terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5)

Compte utilisateur Binance Mémo : 100055002 (terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5)

Déposants : terra13s4gwzxv6dycfctvddfuy6r3zm7d6zklynzzj5 (DAO LUNC) terra1t0an4m6t47rp3mj57rdfzw6dpd3lw8erxjppgw

Portefeuille d’échange A : 0xa046a8660e66d178ee07ec97c585eeb6aa18c26c

Portefeuille d’échange A : 0x21ec2dbb3bfd2210a84bbc924466a70becddd572

Uppsala examine les actions entreprises par ces portefeuilles jusqu’au jour du crash de Terra LUNA et la connexion entre ces adresses via des données en chaîne.

Le prix de LUNA 2.0 pourrait bientôt revenir

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de LUNA 2.0 et prédit un retour du prix du jeton. Les analystes ont identifié un niveau clé à surveiller avant que LUNA ne soit témoin d’une cassure haussière. Si le prix de LUNA 2.0 atteint 3,5 $, cela confirmera une cassure haussière et une tendance à la hausse du jeton de la nouvelle chaîne Terra. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :