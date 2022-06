El Salvador perd la moitié de l’investissement Bitcoin alors que les crypto-monnaies chutent

Quiconque suit de près l’actualité des crypto-monnaies connaît ou a certainement entendu parler de l’histoire du Salvador. Le pays a commencé à utiliser des volcans pour extraire des Bitcoins l’année dernière, puis a voulu créer une ville entière basée sur la crypto-monnaie populaire.

Cependant, avec la récente baisse de l’appréciation des monnaies numériques, les informations indiquent qu’El Salvador a maintenant perdu la moitié de son investissement dans les Bitcoins.

El Salvador perd des investissements alors que Bitcoin chute

Nayib Bukele, le président du Salvador, s’est toujours montré un grand fan des crypto-monnaies, ce qui lui a fait créer Bitcoin City, une ville entière du pays basée sur la monnaie numérique. À cette fin, les contribuables de la région ont investi dans des Bitcoins. Cependant, selon les informations, le 13 juin 2022, les investissements réalisés dans la crypto-monnaie populaire valaient environ la moitié de ce que le président a payé au début du projet.

En octobre 2021, le pays a distribué plus de 60 300 $ pour Bitcoin, lorsque Buekele acquis 420 Bitcoins, à une époque où l’achat était plus élevé que jamais. Le 9 mai, le président acheté 500 Bitcoins pour plus de 30 700 $ chacun. Au moment de la rédaction de cet article, ces monnaies numériques valent 21 806 $ selon la plateforme CoinMarketCap.

Le pays compte actuellement 2 301 Bitcoins, évalués à environ 50 millions de dollars, compte tenu de la valeur actuelle de la monnaie. Mais tel est alors environ 50% des 105,6 millions de dollars que Buekele a déjà investis.

Ces dernières semaines, la valeur des crypto-monnaies a connu une baisse significative. Et, comme on pouvait s’y attendre, c’est une réalité qui aura un impact continu sur le système financier d’El Salvador ou d’autres régions qui investissent dans les monnaies numériques. Par conséquent, cela s’avère être une expérience d’apprentissage que l’argent des contribuables ne devrait pas être investi dans un investissement spéculatif et très volatil, comme c’est le cas avec les crypto-monnaies.