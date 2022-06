Comment se positionner pour le bas du prix Ethereum et le début d’une nouvelle tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre des signes de reprise mais la confirmation est loin d’être là.

Les mesures en chaîne montrent que les investisseurs récupèrent l’ETH à prix réduit malgré la menace imminente d’une autre jambe vers le bas.

Un chandelier hebdomadaire proche du niveau psychologique de 1 000 $ pourrait déclencher la deuxième jambe vers le bas.

Le prix d’Ethereum a fait preuve de résilience au cours des dernières 24 heures, indiquant que les acheteurs arrivent. Après le crash massif, l’ETH pourrait essayer de récupérer une partie de ses pertes, mais une autre baisse semble être à prévoir si des niveaux significatifs sont franchis.

La mise à jour de la fusion

Ethereum prévoit de passer de son modèle actuel de preuve de travail (PoW) à une preuve de participation (PoS) depuis des années via la mise à niveau Merge. La mise en œuvre de cette mise à jour sur le réseau de test ETH le 8 juin a rapproché les développeurs de la même chose sur la chaîne Beacon, également appelée réseau principal.

Un obstacle qui a surgi, cependant, est la bombe de difficulté qui a été plantée dans la blockchain ETH en 2015.

Une bombe de difficulté est un moyen pour les développeurs d’empêcher les validateurs ou les mineurs de s’en tenir au modèle PoW pendant ou après la fusion. Cela empêche toute possibilité de fourches de la chaîne principale Ethereum.

Alors que la chaîne de balises est soutenue pour la mise à niveau de Merge, la bombe de difficulté semble avoir surgi. En conséquence, les développeurs ont décidé de retarder la bombe. Dans le prolongement de ce développement, les développeurs ont en outre publié une nouvelle version de Geth v1.10.19. La mise à niveau obligatoire susmentionnée retardera la bombe de difficulté de 700 000 blocs.

Indépendamment des fondamentaux haussiers, le prix d’Ethereum a subi un effondrement massif au cours du dernier trimestre.

Le prix Ethereum est-il prêt pour un renversement de tendance ?

Le prix d’Ethereum a chuté de 65 % au cours des six dernières semaines et a atteint un nouveau plus bas annuel à 1 013 $. À la suite de cette chute catastrophique, l’ETH a renversé des niveaux de support importants à 2 324 $, 1 730 $ et 1 270 $ dans une barrière de résistance.

Au 12 juin, le prix d’Ethereum a brisé l’obstacle de 1 270 $, mais la récente reprise de 15 % suggère que les acheteurs achètent des ETH à des prix réduits. Un retournement rapide de l’obstacle de 1 270 $ dans un niveau de support pourrait être la clé qui déclenche un rebond impressionnant à 1 730 $.

Graphique ETH/USDT sur 3 jours

Le changement de tendance ici semble approprié après une vente brutale ; cela permettra aux vendeurs de faire une pause, tandis que les acheteurs et les investisseurs institutionnels mis à l’écart interviendront et s’accumuleront, entraînant une reprise rapide.

Cette thèse pour le prix d’Ethereum est soutenue par la hausse de la moyenne mobile sur 7 jours de la croissance du réseau de 63 000 à 73 000 au cours des huit derniers jours. Ce pic de 15 % indique l’adoption par les utilisateurs et le regain de confiance des investisseurs dans l’ETH.

Croissance du réseau EPF

L’accumulation de baleines détenant entre 100 et 10 000 ETH ajoute encore un vent arrière aux perspectives de récupération. Le nombre de ces investisseurs est passé de 44 100 à 44 500 au cours des huit derniers jours.

Comme on le voit dans l’action des prix, ces détenteurs ramassent des ETH à des prix réduits et parient sur le rallye de la reprise.

Distribution d’approvisionnement EPF

Bien que les choses soient apparemment inoffensives en envisageant un rallye de reprise, la thèse est basée sur l’hypothèse que le prix de l’ETH parvient à renverser l’obstacle de 1 270 $ en un pied. Si les acheteurs ne parviennent pas à se rassembler ou si la pression à la vente continue de monter, cette évolution pourrait être peu probable. Dans un tel cas, la poursuite de la tendance baissière semble plus plausible.

La récente inflation de l’offre d’ETH présente sur les bourses s’oppose à la montée en flèche du prix d’Ethereum, qui est passée de 15,87 millions le 11 juin à 16,36 millions au 16 juin.

Cet indice montre qu’environ 500 000 ETH ont été envoyés à des plateformes centralisées qui pourraient potentiellement servir de pression côté vente en cas de crash flash.

Offre d’ETH sur les bourses

Compte tenu de ces mesures en chaîne et des conditions du marché, la possibilité que le prix Ethereum poursuive sa tendance baissière est également présente. Si les vendeurs d’ETH continuent leur déchargement et dépassent le niveau psychologique de 1 000 $, cela invalidera la thèse de la reprise et catalysera la deuxième jambe vers le bas.

Cette évolution baissière pourrait faire baisser le prix d’Ethereum pour combler l’inefficacité des prix qui s’étend à 661 $.