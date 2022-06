Bitcoin a rebondi de 20 000 $, mais manque de raisons pour un rallye | Cryptomonnaie

Le bitcoin a baissé de 0,7% mercredi, le terminant à près de 21,8 000 dollars, bien qu’il soit à un cheveu de 20 000 dollars dans la première moitié de la journée.

Ethereum a gagné 5 % au cours des dernières 24 heures, perdant 35 % en 7 jours. Les altcoins du top 10 progressent en avance sur la courbe, augmentant entre 7% (BNB) et 18,6% (Solana). Les meilleurs altcoins se comportent mieux que les produits phares (ETH, BTC) cette semaine, car ils ont moins d’institutions et les amateurs de crypto les trouvent relativement stables et toujours bon marché.

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 5 % du jour au lendemain pour atteindre 0,94 billion de dollars. L’indice de dominance Bitcoin a baissé de 0,6 point du jour au lendemain et de 2,2 points en 7 jours à 44,3%.

Jeudi, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est resté inchangé à 7 points (« peur extrême »).

Il n’est pas facile de se fier au rebond qui en résultera car il n’est pas dû à l’assouplissement des conditions financières. La reprise de Bitcoin aux niveaux de mardi ressemble à un rebond technique après un effondrement rapide. Hier, les marchés financiers ont subi le resserrement de la politique monétaire le plus rapide en près de 30 ans, ce qui n’a guère ajouté à l’attrait des crypto-monnaies dans un avenir prévisible.

Les investisseurs et les traders doivent être préparés à ce que le rebond d’hier puisse s’étouffer assez rapidement. Nous devons être prêts à ce que les crypto-monnaies et les actifs risqués sur les marchés financiers ne rebondissent pas de manière fiable avant qu’il y ait des signaux indiquant que l’économie a cessé de ralentir. La Fed ne resserre plus sa rhétorique.

Malgré la chute massive du marché de la cryptomonnaie, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, continue d’exprimer sa confiance dans la croissance du bitcoin. Il a déclaré que la société était sûre, disposait de suffisamment de garanties pour son prêt et pourrait survivre à la chute d’un BTC aussi bas que 3562 $. MicroStrategy a déjà perdu plus de 1,2 milliard de dollars en raison de la baisse du BTC.

Selon une enquête de Bank of America, 90% des Américains prévoient d’acheter des crypto-monnaies dans les six prochains mois.

Selon le vétéran du marché Peter Brandt, les gens sont prêts à acheter n’importe quoi dans l’espoir d’un « as » mais finissent par perdre leur argent durement gagné.