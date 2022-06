71 % des particuliers fortunés ont investi dans des actifs numériques : enquête | Cryptomonnaie

Une nouvelle enquête suggère que la plupart des personnes les plus riches du monde ont investi dans des actifs numériques et que les sociétés de gestion de patrimoine ont été invitées à donner la priorité à l’éducation et aux conseils.

Les particuliers fortunés (HNWI) ont adopté les crypto-monnaies et d’autres actifs numériques, avec 71% des particuliers fortunés investissant dans les actifs numériques selon une nouvelle enquête.

La société de conseil en technologie Capgemini a publié son rapport sur la richesse mondiale 2022 le 14 juin. Elle a interrogé 2 973 HNWI mondiaux, 54 % déclarant une tranche de richesse allant de 1 million de dollars à 30 millions de dollars et 46 % déclarant une richesse de 30 millions de dollars et plus.

L’enquête a posé des questions sur les préférences d’investissement pour les classes d’actifs émergentes telles que les actifs numériques, en les classant comme crypto-monnaies, fonds négociés en bourse (ETF), jetons non fongibles (NFT) et produits liés au métaverse.

Sur environ un individu fortuné sur sept qui investit dans des actifs numériques, la concentration la plus élevée était celle des moins de 40 ans. Plus de neuf sur dix dans ce groupe d’âge ont investi dans des actifs numériques. La cohorte plus jeune a déclaré que les crypto-monnaies sont leur investissement préféré, les ETF crypto et les produits métavers étant également très recherchés.

Cependant, la crypto ne constitue pas la majorité des portefeuilles et, en moyenne, les HNWI n’ont alloué qu’environ 14% aux «investissements alternatifs», qui incluent la crypto aux côtés des matières premières, du capital-investissement en devises et des fonds spéculatifs.

Capgemini a cependant observé que le secteur de la gestion de patrimoine assiste à un afflux d’investissements dans les actifs numériques, ce qui a « augmenté la demande de capacités éducatives ».

Nilesh Vaidya, responsable de la gestion de patrimoine de la société, a déclaré :

L’afflux de nouvelles avenues d’investissement telles que l’investissement durable et les actifs numériques a un impact crucial sur le secteur de la gestion de patrimoine. Les sociétés de gestion de patrimoine doivent donner la priorité à une éducation opportune sur cette tendance afin de fidéliser leurs clients.

Certaines entreprises sont déjà au courant de cette tendance et veulent avoir l’avantage du premier entrant dans ce secteur de niche en lançant des produits d’investissement ciblés sur la démographie.

La banque d’investissement Morgan Stanley a introduit une exposition au Bitcoin (BTC) pour sa clientèle millionnaire en mars 2021, seuls ceux détenant 2 millions de dollars ou plus en capital pouvant investir.

Les clients de banque privée de BBVA Suisse ont également eu accès à des services de trading et de garde de crypto, ainsi qu’à une offre similaire de Wells Fargo en 2021.

Le rapport fait suite à des recherches antérieures d’Accenture qui ont révélé que 52 % des investisseurs fortunés en Asie détenaient une forme d’actif numérique au cours du premier trimestre 2022, ce qui représente en moyenne 7 % des portefeuilles des investisseurs interrogés.

De même, Accenture a également constaté que les sociétés de gestion de patrimoine ont été lentes à adopter des produits d’investissement avec une exposition à la crypto-monnaie ou aux actifs numériques, la majorité d’entre eux déclarant qu’ils n’envisageaient pas d’offrir des services connexes.