Dogecoin testnet et ce signal d’achat peuvent-ils déclencher une récupération pour DOGE à ce niveau ? | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin oscille au-dessus du niveau de support de 0,048 $ après un crash de 72 % au cours des 70 derniers jours.

L’indicateur IRM fait clignoter un signal d’achat sur la période hebdomadaire, suggérant la possibilité d’un creux.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 0,048 $ invalidera la thèse haussière et les signaux pour DOGE.

Le prix Dogecoin a transformé plusieurs niveaux de support en obstacles depuis mai 2021. Le crash le plus récent causé par divers facteurs semble avoir fait le plus de dégâts sur DOGE. Malgré les perspectives sombres sur les marchés de la cryptomonnaie, cet indicateur technique laisse entrevoir une reprise potentielle.

Dogechain : le réseau de test DOGE

Le lancement du testnet Dogechain le 15 juin ajoute un peu d’optimisme à ces perspectives de reprise. Le nouveau testnet est construit sur Polygon Edge, qui fournit aux développeurs DOGE un nouveau réseau blockchain tout en « offrant une compatibilité totale avec les contrats et transactions intelligents Ethereum ». .”

La Dogechain utilisera le mécanisme de consensus Istanbul Byzantine Fault Tolerant (IBFT) et prendra en charge la preuve de participation (PoS).

Cette refonte pourrait, espérons-le, donner vie à Dogecoin et à sa valeur marchande, qui est restée calme depuis l’apparition du tueur de Dogecoin Shiba Inu.

Le prix du Dogecoin est prêt à être inversé

Le prix Dogecoin a produit trois hauts inférieurs distinctifs qui peuvent être connectés à l’aide d’une ligne de tendance. Cela révèle que toute tentative de récupération pendant le crash de 93% a été martelée par cette ligne de tendance.

En conséquence, DOGE a brisé la zone de support de 0,070 $ à 0,087 $, la transformant en une barrière de résistance. Fait intéressant, le prix Dogecoin a failli tester à nouveau le pied de 0,048 $, mais a échoué lorsque les acheteurs sont intervenus.

Alors que les perspectives globales du marché sont toujours baignées d’un biais baissier, l’indicateur d’inversion de dynamique (IRM) semble avoir pris vie et laisse entrevoir un renversement potentiel. Le signal d’achat vert « un » sur le graphique hebdomadaire par le MRI, prévoit une hausse d’un à quatre chandeliers pour DOGE.

Bien que les investisseurs puissent être incertains, ce signal a été précis jusqu’au T, les dernières fois où il est apparu.

Par exemple, le sommet de la course haussière a été signalé par une flèche rouge «un» vers le bas par l’IRM le 10 mai, qui a été suivi d’un crash de 90%. Le rallye exponentiel fin 2020 a également été marqué par un signal haut, qui a conduit à une baisse de 31 %.

La dernière fois que cet indicateur a affiché un signal d’achat vert « un », le prix du Dogecoin a augmenté de 445 % en deux mois environ.

Par conséquent, les investisseurs doivent être prudemment optimistes quant à ce signal d’achat pour le prix du Dogecoin. Si c’est vraiment le fond, alors DOGE pourrait remonter de 81% à 0,109 $ avant de faire face à une vente.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

D’un autre côté, si le prix Dogecoin produit un chandelier hebdomadaire proche en dessous de 0,048 $, cela créera un plus bas plus bas et signalera la poursuite d’une tendance à la baisse.

De plus, cette décision transformerait également ledit niveau en une barrière de résistance et invaliderait la thèse haussière et le signal d’achat de l’IRM pour DOGE. Dans un tel cas, le prix du Dogecoin pourrait s’effondrer de 60 % pour combler l’inefficacité du prix ou l’écart de juste valeur (FVG), s’étendant de 0,041 $ à 0,014 $.