True Global Ventures double sur Web3 avec un fonds de suivi de 146 millions de dollars | Cryptomonnaie

La société de capital-risque True Global Ventures 4 Plus (TGV4 Plus) a annoncé la clôture d’un cycle de financement de 146 millions de dollars destiné à un large éventail de projets Web3, soulignant l’intérêt continu des investisseurs pour la cryptomonnaie malgré un marché baissier en cours.

La dernière fermeture, baptisée TGV4 Plus Follow On Fund, a été dirigée par un groupe de 15 commandités qui ont engagé plus de 4 millions de dollars en moyenne (plus de 40 %, soit 62 millions de dollars) dans le fonds. La majorité du financement sera principalement injectée dans les entreprises Web3 du portefeuille de TGV, tandis que le reste sera utilisé pour investir dans des opportunités Web3 en phase avancée.

TGV a précédemment investi dans de nombreuses initiatives Web3 à l’aide d’un fonds de base dédié aux séries A, B et C de stade avancé dans trois secteurs verticaux : divertissement et jeux, services financiers et intelligence artificielle. Les principaux investissements de TGV incluent The Sandbox, Animoca Brands et Forge, entre autres.

Dušan Stojanović, l’un des 15 commandités de TGV, a partagé ses réflexions sur l’investissement en période de marché baissier :

Il est beaucoup plus facile de voir plus clairement qui sont les gagnants maintenant. Cela a créé un haut niveau de confiance parmi nos investisseurs.

Stojanović a également partagé que la correction du marché aide à sélectionner les acteurs les plus forts, car il a conseillé à ses collègues VC de continuer à investir dans les entreprises de cryptomonnaie :

Quelle que soit la situation du marché, il y a toujours de bonnes équipes qui ont de bons produits au bon moment. La crise est le meilleur moment pour investir, pas le marché haussier.

La semaine dernière, vendredi, le principal échange de crypto Huobi Global a lancé Ivy Blocks, une nouvelle branche d’investissement avec un capital de plus d’un milliard de dollars en actifs crypto.

En plus de l’injection de liquidités, Huobi propose d’autres services, notamment une plateforme de gestion d’actifs, un nouvel incubateur de chaînes de blocs et une branche de recherche dédiée.

#Huobi lance une branche d’investissement de 1 MILLIARD pour #BUIDL défi et #web3! https://t.co/I1XJ1S4y1O — Du Jun (@DujunX) 11 juin 2022

De plus, Lily Zhang, directrice financière de Huobi Global, a confirmé que le département de gestion des actifs de Houbi fournira des « investissements en liquidités » pour aider la finance décentralisée et les projets Web3 à décoller.