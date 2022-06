Le prix de Terra Luna persiste dans la consternation du public alors que le PDG Do Kwon est accusé de fraude électorale | Cryptomonnaie

Le prix de Tera Luna perd plus que des terrains haussiers alors que le sentiment du marché s’envenime avec dédain.

Le prix de LUNA pourrait chuter à 1,39 $ si les baissiers réussissaient à imprimer une bougie de clôture en dessous du niveau de 50 % de Fibonacci sur le graphique journalier.

Une clôture au-dessus de 2,74 $ pourrait invalider les shorts nouvellement établis et déclencher un rallye vers 3,79 $

Terra Luna continue la bataille difficile alors que les membres de la communauté lancent des nouvelles plus controversées contre le PDG Do Kwon.

Le prix Terra Luna a une affinité pour les mauvaises nouvelles

Le prix de Terra Luna est à nouveau sous le contrôle du public. Le jeton de couche 2 très controversé a refait surface sur le billot le dimanche 12 juin, lorsqu’un auditeur avisé en cryptomonnaie s’est rendu sur Twitter avec une accusation contre le PDG Do Kwon pour fraude électorale et violation de la politique. Selon Twitter @FatManTerra Columbus 5, une proposition de gouvernance pour Terra Labs semble être sournoisement manipulée par un portefeuille qui détient 5 % de l’ensemble du jeton Terra Luna 2.0. Ce serait acceptable sous le règne d’un oligarque royal, mais pour une communauté qui promeut la décentralisation et la gouvernance communautaire, l’accusation pue la tromperie et la partisanerie.

Fatman a écrit sur Twitter :

« Ils vous ont dit que TFL ne votait pas. Ils vous ont dit que TFL n’avait pas obtenu la baisse. Mais vous remarquerez que chaque petite chose qu’ils font est d’extraire plus d’argent de la » communauté « par le jeu de mots et la manipulation. Il ne Je me fiche de toi. Tu es un instrument pour lui et tu l’as toujours été.

Le prix de Terra Luna a baissé de 20% depuis que la nouvelle controverse a fait son chemin sous les feux de la rampe. Aujourd’hui, le prix de LUNA se négocie à 2,29 $, juste en dessous d’un niveau de retracement de Fibonacci de 50 % entourant le lancement initial et le pic du jeton LUNA 2.0 le 28 mai. Une clôture sur le graphique journalier en dessous du niveau clé de Fib pourrait faire des ravages pour les investisseurs et envoyer le prix 30% plus bas dans le niveau de retracement de 61,8% à 1,64 $.

LUNA-USDT Graphique sur 8 heures

Terra Luna a perdu plus que des terrains haussiers. D’un point de vue aérien, il semble que la communauté ait été divisée en un soutien plein d’espoir et des membres qui n’ont pas fait l’objet de promesses faisant autorité. Des membres comme @Fatmanterra veulent s’assurer que justice soit rendue pour l’effondrement sans précédent du stablecoin UST, qui a causé environ 42 milliards de dollars de pertes. Cela étant dit, les traders ont beaucoup de travail à faire.

Un invalidateur de tendance baissière précoce pourrait être une clôture au-dessus de 2,74 $ sur le graphique journalier. Si les haussiers peuvent accomplir ladite action sur les prix, ils pourraient être en mesure de déclencher un pic de contre-tendance à 3,79 $, entraînant une augmentation de 66 % par rapport au prix actuel de Terra Luna.