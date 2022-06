Qu’arrive-t-il aux influenceurs qui ont promu des projets comme Shiba Inu | Cryptomonnaie

Paris Hilton a approuvé la pièce Shiba Inu la semaine dernière.

Des influenceurs comme Matt Damon, Reese Witherspoon, Kim Kardashian ou Floyd Mayweather, ont été critiqués pour avoir fait la promotion des monnaies virtuelles sans mettre en évidence les risques.

D’autres célébrités comme Logan Paul ou Paul Pierce pourraient être confrontées à des problèmes juridiques pour avoir fait la promotion de cryptos.

L’approbation de Shiba Inu par Paris Hilton via son compte Twitter n’a pas empêché la pièce meme de chuter plus bas. Les analystes pensent que la tendance à la baisse des prix du Shiba Inu pourrait se poursuivre et que le jeton mème pourrait subir de nouvelles pertes.

Les influenceurs australiens risquent jusqu’à cinq ans de prison pour cela

Les influenceurs qui ciblent les investisseurs financiers, communément appelés « finfleuncers », risquent désormais cinq ans de prison s’ils enfreignent les lois sur les conseils financiers en Australie. L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) indique que les influenceurs peuvent avoir besoin d’une licence pour donner des conseils sur les investissements.

Une enquête menée par l’ASIC a révélé que 33% des investisseurs âgés de 18 à 21 ans suivent les finfluenceurs. L’enquête a révélé que le comportement de 64% des jeunes en Australie est influencé par les influenceurs et leurs recommandations.

Cathie Armour, commissaire de l’ASIC, aurait déclaré :

Les influenceurs qui discutent de produits et services financiers en ligne se conforment aux lois sur les services financiers. S’ils ne le font pas, ils s’exposent à des sanctions substantielles et mettent les investisseurs en danger.

L’ASIC a diffusé une fiche d’information pour guider les influenceurs. La fiche donne un certain nombre d’exemples de déclarations pouvant être qualifiées de conseils financiers et met en garde contre les remarques trompeuses ou trompeuses sur les produits financiers. Une violation des directives pourrait être considérée comme un événement où l’influenceur a enfreint la loi.

Aleks Nikolic, un influenceur de l’investissement financier sur Instagram, TikTok et Twitter, a trouvé le document utile pour guider la création de contenu.

Nikolic a dit,

Je pense que ce sont certaines de leurs communications les plus claires et les meilleures qu’ils aient jamais publiées, potentiellement jamais. De toute évidence, tout le monde va maintenant se démener follement pour se conformer, mais c’était le but.

Fait intéressant, l’ASIC a souligné que le partage de liens d’affiliation qui envoient des investisseurs vers des courtiers en ligne pourrait être considéré comme un conseil financier et cela pourrait nécessiter une licence.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni appelle à la prudence vis-à-vis des influenceurs

La Financial Conduct Authority (FCA) est l’organisme de réglementation de la conduite d’environ 51 000 entreprises et marchés de services financiers au Royaume-Uni. En février 2022, l’autorité a appelé à la prudence quant à l’utilisation d’influenceurs dans la commercialisation de produits financiers, partageant des conseils financiers.

Le chien de garde a été cité comme disant,

L’utilisation par les investissements de détail des influenceurs des médias sociaux sur diverses plateformes pour commercialiser les investissements devient une préoccupation pour nous. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles ont pris des conseils juridiques appropriés pour comprendre leurs responsabilités avant d’utiliser des influenceurs.

Charles Randell, président de la FCA, a accusé les influenceurs qui font la promotion de la crypto-monnaie en les accusant d’alimenter une « illusion de richesse rapide ».

Le Trésor britannique a fait face à la menace des promotions de crypto-actifs et des conseils financiers trompeurs en proposant de nouvelles lois en janvier 2022. Ces lois soumettent les « crypto-actifs éligibles » aux mêmes règles que les autres promotions financières, appliquées aux actions, actions et assurances. des produits.

L’Espagne a révélé de nouvelles règles pour la publicité des crypto-actifs

En janvier 2022, la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières, également connue sous le nom de CNMV, a dévoilé son intention de mettre en œuvre de nouvelles règles pour la publicité des crypto-monnaies. Cela inclut la promotion des actifs cryptomonnaies sur les plateformes de médias sociaux par les influenceurs.

L’Espagne a donc confié à son observatoire boursier l’autorisation des campagnes de masse et la responsabilité de veiller à ce que les investisseurs soient conscients des risques associés.

Le gouvernement espagnol avait émis un bulletin officiel à l’intention des annonceurs leur demandant d’informer la CNMV au moins 10 jours à l’avance et de partager le contenu des campagnes ciblant plus de 100 000 personnes.

La volatilité des actifs de crypto-monnaie a attiré l’attention des régulateurs du monde entier, et les autorités financières craignent que le système financier ne soit en danger si les actifs de crypto et leurs activités de marketing par des influenceurs ne sont pas surveillés.

Logan Paul et Dink Doink s’effondrent

Logan Paul est l’influenceur derrière l’effacement des investissements de ses followers dans un actif appelé Dink Doink. Paul a déclaré à ses six millions d’abonnés sur Twitter qu’il était à fond sur une nouvelle crypto-monnaie appelée Dink Doink.

Paul n’a pas révélé qu’il était ami avec le créateur du projet. Dink Doink était en fait leur idée ensemble et il a reçu une large allocation de la crypto-monnaie lors de son lancement. Alors que les investisseurs ont versé des capitaux dans l’espoir de recevoir des actions d’un personnage de dessin animé qui leur donnerait droit à une partie des bénéfices lorsqu’il figurerait dans une émission de télévision ou un film, le prix de Dink Doink a chuté à une fraction de centime, anéantissant presque tous sa valeur marchande. Paul a fait face à des réactions négatives et aux critiques de ses partisans.

Matt Damon critiqué pour la publicité Crypto.com

Matt Damon, une star hollywoodienne populaire, a convaincu les investisseurs d’acheter du Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies grâce à son annonce Crypto.com qui disait : « La fortune sourit aux courageux ». Les investisseurs qui ont acheté Bitcoin à son niveau quasi record sont actuellement sous l’eau et disposent de beaucoup moins de fonds que leur investissement initial.

Lorsque Damon est apparu dans la publicité diffusée à la télévision et en ligne, ce fut un tournant pour la communauté crypto, une euphorie de masse depuis que le prix du Bitcoin a franchi 58 000 $ en octobre 2021.

Matt Damon dans une publicité Crypto.com

Les influenceurs crypto creusent de l’or, à la recherche du prochain Dogecoin

Kim Kardashian, Floyd Mayweather et Paul Pierce sont d’autres célébrités influentes connues pour avoir gagné des millions de dollars en approuvant des crypto-monnaies douteuses. Ces célébrités ont exhorté leurs abonnés à verser de l’argent dans des pièces obscures qui s’effondrent du jour au lendemain ou dans des collections de NFT moins populaires.

Il y a eu des cas d’échec dans la divulgation de liens personnels et financiers avec des projets annoncés sur leurs pseudonymes de médias sociaux, et cela est considéré comme une violation potentielle des réglementations fédérales en matière de marketing.

John Reed Stark, ancien chef de la branche de l’application de la loi sur Internet à la Securities and Exchange Commission, a critiqué un tel comportement des influenceurs et a déclaré :

Vous avez ce profit éhonté des célébrités et autres, qui ne sont pas du tout désintéressés ou impartiaux. Il y a beaucoup de potentiel de préjudice.

Reese Witherspoon a récemment confondu ses abonnés avec un tweet bizarre concernant les « portefeuilles crypto », les « identités numériques ».

La star hollywoodienne a tweeté le 11 janvier 2022 :

Dans un avenir (proche), chaque personne aura une identité numérique parallèle. Les avatars, les portefeuilles cryptomonnaies, les biens numériques seront la norme.

Dans un avenir (proche), chaque personne aura une identité numérique parallèle. Les avatars, les portefeuilles cryptomonnaies, les biens numériques seront la norme. Prévoyez-vous cela? – Reese Witherspoon (@ReeseW) 11 janvier 2022

Witherspoon a demandé à ses abonnés s’ils prévoyaient cela, et il n’y avait aucune raison spécifique pour envoyer le tweet. Cependant, bientôt Witherspoon a été frappé pour «art de l’escroquerie» critiqué pour publicité cryptomonnaie trompeuse, manque de divulgations.

Poursuites pour publicité et conseils financiers illicites

Il y a eu des cas où des célébrités influentes ont été critiquées par des poursuites judiciaires de la part d’investisseurs. Kim Kardashian, Floyd Mayweather et Paul Pierce font actuellement l’objet d’un procès pour la commercialisation d’EthereumMax, un obscur projet de crypto-monnaie.

Kim, Floyd et Paul font partie des sept célébrités touchées par le procès. La star populaire de l’émission « The Kardashians » avait demandé à plus de 200 millions de followers sur son Instagram,

Êtes-vous des gars dans la crypto ???? Ce n’est pas un conseil financier mais un partage de ce que mes amis viennent de me dire sur le jeton Ethereum Max !

La promotion d’EthereumMax par Kim Kardashian

EthereumMax a perdu 97% de sa valeur en sept mois et les célébrités qui ont promu le jeton sont maintenant dans l’eau chaude. Ryan Huegerich a déposé le recours collectif le 7 janvier devant le tribunal de district américain du district central de Californie et accuse ces célébrités de faire

déclarations fausses ou trompeuses aux investisseurs concernant EthereumMax par le biais de publicités sur les réseaux sociaux et d’autres activités promotionnelles.

Un représentant d’EthereumMax a déclaré au Wall Street Journal que le message de Kim Kardashian visait simplement à faire connaître le projet et son utilité.